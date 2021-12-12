Oğlunun kaza yaptığı otomobili gören babadan şok sözler: Geberseydi keşke! | Video
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde araca ve elektrik direğine çarptıktan sonra bir evin bahçesine uçan otomobilin sürücüsü Mustafa Çiv yaralandı. Olay yerine gelen Hüseyin Çiv, oğluna "Geberseydi keşke" diyerek tepki gösterdi.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Bağlık Mahallesi Hacı Abdurrahman Gül Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Çiv yönetimindeki otomobil, yokuşta sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle hareket halindeki otomobile ve elektrik direğine çarptı. Daha sonra otomobil, demir korkulukları yıkarak evin bahçesine uçtu. Kazada sürücü Çiv yaralandı, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çiv, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayı haber alıp, olay yerine gelen Mustafa Çiv'in babası Hüseyin Çiv ise hasar gören otomobili görünce sinirlendi. Çevredekilerin "Cana bir şey gelmesin" demesi üzerine baba Çiv, oğluna ''Geberseydi keşke'' diyerek tepki gösterdi. Otomobil çekici ile kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.