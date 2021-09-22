Video Yaşam Oğlunun korkusundan uyuyamıyor! 26 yaşındaki şahıs hem annesi hem babaannesini dövüyor | Video

Oğlunun korkusundan uyuyamıyor! 26 yaşındaki şahıs hem annesi hem babaannesini dövüyor | Video

Oğlunun korkusundan uyuyamıyor! 26 yaşındaki şahıs hem annesi hem babaannesini dövüyor | Video
22.09.2021 | 10:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Müge Anlı’da sıradışı olay! Müge Anlı canlı yayınında ölüm ilanını yazıp ortadan kaybolan kadından şaşırtan açıklama 16:10
Müge Anlı'da sıradışı olay! Müge Anlı canlı yayınında ölüm ilanını yazıp ortadan kaybolan kadından şaşırtan açıklama 22.09.2021 | 10:27
Başından vurduğu hamile eşini kucağında caddeye taşıdı! Dehşet anları kamerada | Video 03:35
Başından vurduğu hamile eşini kucağında caddeye taşıdı! Dehşet anları kamerada | Video 22.09.2021 | 10:30
Oğlunun korkusundan uyuyamıyor! 26 yaşındaki şahıs hem annesi hem babaannesini dövüyor | Video 04:25
Oğlunun korkusundan uyuyamıyor! 26 yaşındaki şahıs hem annesi hem babaannesini dövüyor | Video 22.09.2021 | 10:19
Müge Anlı canlı yayın izle: 22 Eylül 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı’da son dakika Ben onun için canımı veririm 07:46
Müge Anlı canlı yayın izle: 22 Eylül 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı'da son dakika "Ben onun için canımı veririm" 22.09.2021 | 10:12
Kontrolden çıkan tırın 6 aracı biçtiği anlar kamerada | Video 02:19
Kontrolden çıkan tırın 6 aracı biçtiği anlar kamerada | Video 22.09.2021 | 10:04
Adana’da 37 milyon 845 bin liralık vurgun yapan şebekeye operasyon: 22 gözaltı kararı 01:28
Adana'da 37 milyon 845 bin liralık vurgun yapan şebekeye operasyon: 22 gözaltı kararı 22.09.2021 | 09:13
Sokak ortasında bir kişiyi vurdu, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti | Video 00:25
Sokak ortasında bir kişiyi vurdu, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti | Video 22.09.2021 | 09:39
Otomobil okul yolundaki öğrenciye böyle çarptı | Video 01:36
Otomobil okul yolundaki öğrenciye böyle çarptı | Video 22.09.2021 | 09:39
Ankara’da 7 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı 01:22
Ankara'da 7 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı 22.09.2021 | 09:13
İstanbul Eyüpsultan’da 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı 02:57
İstanbul Eyüpsultan'da 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı 22.09.2021 | 08:08
Bursa’da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı | Video 03:29
Bursa'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı | Video 22.09.2021 | 08:48
Öldürüp, ormana gömüp duvardaki kan izlerini alçıyla kapatmışlar | Video 02:43
Öldürüp, ormana gömüp duvardaki kan izlerini alçıyla kapatmışlar | Video 22.09.2021 | 08:50
İstanbul Şirinevler Meydanı’nda metrelerce toplu ulaşım kuyruğu 04:46
İstanbul Şirinevler Meydanı'nda metrelerce toplu ulaşım kuyruğu 22.09.2021 | 08:17
Eyüpsultan’da bir binanın çatısı alev alev yandı, mahalle sakinleri sokağa döküldü | Video 03:28
Eyüpsultan’da bir binanın çatısı alev alev yandı, mahalle sakinleri sokağa döküldü | Video 22.09.2021 | 08:48
Adana’da sahte çeklerle 37 milyon 845 bin TL vurgun yapan çeteye operasyon | Video 01:29
Adana’da sahte çeklerle 37 milyon 845 bin TL vurgun yapan çeteye operasyon | Video 22.09.2021 | 08:48
Ahlat’taki dolunay ve yakamoz hayran bıraktı | Video 01:56
Ahlat’taki dolunay ve yakamoz hayran bıraktı | Video 22.09.2021 | 01:20
D-100’e kaçan köpek, trafiği alt üst etti... Sürücüler köpeği yakalayamadı | Video 03:34
D-100'e kaçan köpek, trafiği alt üst etti... Sürücüler köpeği yakalayamadı | Video 21.09.2021 | 23:06
Oyuncu Ceyda Ateş’ten yeni paylaşım! Ceyda Ateş’in kızı Talia’nın sevimli halleri sosyal medyaya damga vurdu! | Video 00:12
Oyuncu Ceyda Ateş’ten yeni paylaşım! Ceyda Ateş’in kızı Talia’nın sevimli halleri sosyal medyaya damga vurdu! | Video 21.09.2021 | 17:38
Isparta-Antalya yolunda can pazarı: 2 ölü 1 ağır yaralı | Video 05:57
Isparta-Antalya yolunda can pazarı: 2 ölü 1 ağır yaralı | Video 21.09.2021 | 17:24
İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusuna cinsel saldırıya hapis cezası | Video 01:48
İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusuna cinsel saldırıya hapis cezası | Video 21.09.2021 | 16:57

Adana’da 13 yaşından bu yana uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir genç hem annesini hem de babaannesini darp etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Arzu Toprak (45) bundan 28 yıl önce taksi şoförü Mehmet Ali Toprak (50) ile evlendi. Bu evlilikten çiftin iki çocuğu oldu. Arzu Toprak evlere temizliğe giderek aile bütçesine yardımcı olurken büyük oğlu Murat T. (26) 13 yaşındayken uyuşturucu bağımlısı oldu. Bir süre sonrada anne Toprak ile oğlu arasında uyuşturucu kullanmasından dolayı problem başladı. Murat T. annesinden her gün para isteyip uyuşturucu aldığı için aralarında tartışmalar çıktı. Murat T. büyüyünce annesini ve evdeki babaannesi Gülsevim Nalsaç'ı (80) darp etmeye başladı. Anne Toprak, oğlunun kendilerine zarar vermemesi için ne istediyse yapmaya başladı. Ancak buna rağmen darp edilince polise şikayet etti. Bu nedenle uzaklaştırma verilen Murat T. bir süre cezaevinde de yattı. Ancak Murat T. cezaevinden çıkınca tekrar eve gelip yine annesinden uyuşturucu parası alıp onları darp edip ölümle tehdit etmeye devam etti.
İki gün öncede annesiyle eve gelen arkadaşı nedeniyle tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Murat T. annesi ve babaannesini darp etti. Babaannenin iki kolu da darp sonucu morardı. Anne polis merkezine giderek oğlundan şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan Murat T. annesini ve babaannesini darp etmek suçundan adliyeye sevk edildi. Ancak Murat T. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıp, annesine ve babaannesine yaklaşmama ile evden uzaklaştırma cezası aldı.

Anne Arzu Toprak, oğlu tarafından defalarca kez darp edildiğini, 80 yaşındaki babaannesini de darp ettiğini belirterek, "Biz bu beladan kurtulamıyoruz. Ben artık şikayet sayımı hatırlamıyorum. 13 yaşından bu yana uyuşturucu kullanıyor o günden bu güne huzurumuz kalmadı. Bizi sürekli darp ediyor. Oğlum olduğu için çok karmaşık duygular içindeyim. Çok korkuyorum. Uzaklaştırma aldı ancak can güvenliğimiz yok. Bizi öldürmesinden korkuyoruz" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Babaanne Gülsevim Nalsaç ise gelinine bir şey yapmaması için torununu durdurmaya çalıştığını ancak kendisini da darp ettiğini söyledi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA