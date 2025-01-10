Öğrenci öğretmenin heimlich manevrası ile hayata tutundu: O anlar kamerada | Video 10.01.2025 | 12:00 Şanlıurfa'da boğazına sakız kaçarak nefessiz kalan öğrenci, öğretmenin heimlich manevrası ile hayata tutundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Bilim Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 5-D sınıfında öğrenim gören 12 yaşındaki Enes D.'nin boğazına sakız kaçtı. Nefes almakta zorlanan öğrencinin yardımına Beden Eğitimi Öğretmeni Bayram Kaplan koştu. Kaplan'ın uyguladığı heimlich manevrası ile öğrencinin boğazındaki sakız çıkarak, tekrar nefes almaya başladı. Öğrenci, öğretmene teşekkür etti.Öğrencinin kurtarılma anları ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde öğretmenin öğrenciye heimlich manevrası uygulama anları yer aldı.