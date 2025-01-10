Video Yaşam Öğrenci öğretmenin heimlich manevrası ile hayata tutundu: O anlar kamerada | Video
Öğrenci öğretmenin heimlich manevrası ile hayata tutundu: O anlar kamerada | Video

Öğrenci öğretmenin heimlich manevrası ile hayata tutundu: O anlar kamerada | Video

10.01.2025 | 12:00

Şanlıurfa'da boğazına sakız kaçarak nefessiz kalan öğrenci, öğretmenin heimlich manevrası ile hayata tutundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Bilim Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 5-D sınıfında öğrenim gören 12 yaşındaki Enes D.'nin boğazına sakız kaçtı. Nefes almakta zorlanan öğrencinin yardımına Beden Eğitimi Öğretmeni Bayram Kaplan koştu. Kaplan'ın uyguladığı heimlich manevrası ile öğrencinin boğazındaki sakız çıkarak, tekrar nefes almaya başladı. Öğrenci, öğretmene teşekkür etti.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Öğrencinin kurtarılma anları ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde öğretmenin öğrenciye heimlich manevrası uygulama anları yer aldı.

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