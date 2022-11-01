Video Yaşam Öğrenci servisine ateş eden sürücü ikinci kez tutuklandı | Video
Öğrenci servisine ateş eden sürücü ikinci kez tutuklandı | Video

Öğrenci servisine ateş eden sürücü ikinci kez tutuklandı | Video

01.11.2022 | 15:37

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Iraklı sevgilisini öldürüp otomobille kaçarken intihar etti | Video 01:50
Iraklı sevgilisini öldürüp otomobille kaçarken intihar etti | Video 01.11.2022 | 15:34
Öğrenci servisine ateş eden sürücü ikinci kez tutuklandı | Video 00:15
Öğrenci servisine ateş eden sürücü ikinci kez tutuklandı | Video 01.11.2022 | 15:37
Ekiplerin takip ettiği araçtan uyuşturucu madde çıktı! O anlar kamerada | Video 00:42
Ekiplerin takip ettiği araçtan uyuşturucu madde çıktı! O anlar kamerada | Video 01.11.2022 | 15:20
Afyonkarahisar’da vahşet! Yakılan otomobilden 2 erkek cesedi çıktı | Video 01:18
Afyonkarahisar’da vahşet! Yakılan otomobilden 2 erkek cesedi çıktı | Video 01.11.2022 | 15:07
SON DAKİKA: 78 yaşındaki adamdan kan donduran cinayet! Kömürlükte 5 parçaya ayırıp saklamış! | Video 02:32
SON DAKİKA: 78 yaşındaki adamdan kan donduran cinayet! Kömürlükte 5 parçaya ayırıp saklamış! | Video 01.11.2022 | 14:46
Karaman’da 4 katlı binada çıkan yangını korkuttu | Video 01:32
Karaman’da 4 katlı binada çıkan yangını korkuttu | Video 01.11.2022 | 14:40
Dolandırıcılık zinciri Müge Anlı’da kırıldı! 50 milyonluk vurgun yapan Mustafa İnce tutuklandı | Video 08:21
Dolandırıcılık zinciri Müge Anlı’da kırıldı! 50 milyonluk vurgun yapan Mustafa İnce tutuklandı | Video 01.11.2022 | 14:25
FETÖ’den aranan eski emniyet müdürü Harun Özdeş yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı! İşte o anlar | Video 02:03
FETÖ’den aranan eski emniyet müdürü Harun Özdeş yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı! İşte o anlar | Video 01.11.2022 | 12:46
Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu: 3’ü kadın 6 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:44
Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu: 3'ü kadın 6 şüpheli gözaltına alındı | Video 01.11.2022 | 10:44
Erzurum’da doğalgaz patlaması! Yerden yükselen alevleri kürekle toprak atarak söndürmeye çalıştılar | Video 08:10
Erzurum'da doğalgaz patlaması! Yerden yükselen alevleri kürekle toprak atarak söndürmeye çalıştılar | Video 01.11.2022 | 10:11
Müge Anlı SON BÖLÜM | 1 Kasım 2022 Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video 10:26
Müge Anlı SON BÖLÜM | 1 Kasım 2022 Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video 01.11.2022 | 10:23
Patlayan su borusu asfaltı yerinden söküp yolları göle çevirdi | Video 03:07
Patlayan su borusu asfaltı yerinden söküp yolları göle çevirdi | Video 01.11.2022 | 10:15
Otomobil bagajındaki tehlikeli yolculuk kamerada | Video 00:57
Otomobil bagajındaki tehlikeli yolculuk kamerada | Video 01.11.2022 | 09:59
İstanbul’da kaçakçılık operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı | Video 04:14
İstanbul'da kaçakçılık operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı | Video 01.11.2022 | 09:35
Hem en iyi hem de en güvenli havalimanı | Video 01:02
Hem en iyi hem de en güvenli havalimanı | Video 01.11.2022 | 09:33
Tırın açılan damperi yaya üst geçidine çarptı: 4 yaralı | Video 02:47
Tırın açılan damperi yaya üst geçidine çarptı: 4 yaralı | Video 01.11.2022 | 09:24
Arnavutköy’de hafriyat kamyonu inşaat işçilerinin arasına böyle daldı | Video 01:50
Arnavutköy’de hafriyat kamyonu inşaat işçilerinin arasına böyle daldı | Video 01.11.2022 | 09:03
İstanbul’daki yoğun sis vapur seferlerini sekteye uğrattı | Video 01:36
İstanbul'daki yoğun sis vapur seferlerini sekteye uğrattı | Video 01.11.2022 | 08:55
Bilecik’te yaşanan feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı | Video 00:46
Bilecik'te yaşanan feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı | Video 01.11.2022 | 08:43
İzmir’de evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti | Video 01:50
İzmir'de evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti | Video 01.11.2022 | 08:42

Bolu'nun Gerede ilçesinde yol verme kavgasında, içinde 13 öğrencinin bulunduğu dolmuşa tabancayla 2 el ateş eden taksi sürücüsü tutuksuz yargılandığı Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklandı. Taksi sürücüsü; “Ben suçsuzum. Öldürün beni” diye bağırarak tutuklanma kararına tepki gösterdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

9 Ocak 2022 tarihinde, Gerede İmam Hatip lisesinde öğrenim gören 13 kız öğrenciyi okula götüren servis sürücüsü Mustafa T. ile yol vermeme yüzünden tartışan taksi sürücüsü Murat Y. daha sonra aracından aldığı tabancayla servis aracının camına ve araç sürücüsünün ayaklarının bulunduğu bölgeye 2 el ateş etmiş ve ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Sanığın avukatının itirazı üzerine taksi sürücüsü Murat Y., tahliye edilmişti.

Okul servis şoförü Mustafa T. ile birlikte taksi sürücüsü ve servis aracına 2 el ateş eden Murat Y'nin tutuksuz yargılanmalarına Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanıldı. Taksi sürücüsü, olay günü darp edildiğini belirterek; "Okul servis aracı benim önümden gidiyordu. Bende sabah erken saatleri olduğu için evime kahvaltı yapmaya gidiyordum. Servis sürücüsünü sollamak isterken birden direksiyonu önüme kırdı ve aracımın kapısını açarak beni yumruklamaya başladı. Ağır küfürler etti. Hatta seni öldüreceğim diyerek tehditler savurdu. Bende kendimi korumaya çalıştım. Olay sırasında yüzünden covidden dolayı maskede vardı. Aracının camları filmle kaplıydı ve içerisi gözükmüyordu. Sonra taksimin torpidosunda bulunan silahımı aldım ve servis aracına yürümeye başladığında hedef almaksızın 2 el ateş ettim" dedi.

Diğer tutuksuz sanık olan ve 13 İmam Hatip Lisesi kız öğrencileri taşıyan servis şoförü Mustafa T'de, taksi sürücüsünün doğru söylemediğini belirterek; "Taksi sürücüsü beni sürekli olarak takip edip. Klakson çaldı. Çocuklar durumu fark edince, bana ona uyma dediler. Öğrencileri okula götürmeye çalışıyordum. Kesinlikle kendisini darp edip, tehdit etmedim. Arabadan inip biraz tartıştık. Sonra ben servis aracına binip tam yola çıkacaktım ki yine öğrenciler taksi sürücüsünün elinde tabanca olduğunu görmüşler ve yine beni uyardılar. O sırada taksici silahla etmeye başladı. Merminin biri kız öğrencilerin bulunduğu camdan içeriye girip, tutunma demirine çarptı. Bir diğer kurşunda benim gaz pedalının olduğu yerden içeriye girdi. Kendisinden şikayetçiyim" diye kendini savundu.

Kız öğrencilerin ve tanıkların dinlenmesinin ardından, tanıkların servis aracının içerisinin göründüğü ifadelerinin ardından mahkeme heyeti, tutuklandıktan sonra serbest bırakılan ve ilk duruşmaya tutuksuz olara katılan taksi sürücüsü Murat T'nin tutuklanmasına karar verildi. Duruşmada kelepçelenerek tutuklanan taksici; "Ben suçsuzum. Öldürün beni" diyerek karara tepki gösterdikten sonra cezaevine gönderildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA