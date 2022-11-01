Öğrenci servisine ateş eden sürücü ikinci kez tutuklandı | Video

Bolu'nun Gerede ilçesinde yol verme kavgasında, içinde 13 öğrencinin bulunduğu dolmuşa tabancayla 2 el ateş eden taksi sürücüsü tutuksuz yargılandığı Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklandı. Taksi sürücüsü; “Ben suçsuzum. Öldürün beni” diye bağırarak tutuklanma kararına tepki gösterdi.

9 Ocak 2022 tarihinde, Gerede İmam Hatip lisesinde öğrenim gören 13 kız öğrenciyi okula götüren servis sürücüsü Mustafa T. ile yol vermeme yüzünden tartışan taksi sürücüsü Murat Y. daha sonra aracından aldığı tabancayla servis aracının camına ve araç sürücüsünün ayaklarının bulunduğu bölgeye 2 el ateş etmiş ve ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Sanığın avukatının itirazı üzerine taksi sürücüsü Murat Y., tahliye edilmişti.

Okul servis şoförü Mustafa T. ile birlikte taksi sürücüsü ve servis aracına 2 el ateş eden Murat Y'nin tutuksuz yargılanmalarına Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanıldı. Taksi sürücüsü, olay günü darp edildiğini belirterek; "Okul servis aracı benim önümden gidiyordu. Bende sabah erken saatleri olduğu için evime kahvaltı yapmaya gidiyordum. Servis sürücüsünü sollamak isterken birden direksiyonu önüme kırdı ve aracımın kapısını açarak beni yumruklamaya başladı. Ağır küfürler etti. Hatta seni öldüreceğim diyerek tehditler savurdu. Bende kendimi korumaya çalıştım. Olay sırasında yüzünden covidden dolayı maskede vardı. Aracının camları filmle kaplıydı ve içerisi gözükmüyordu. Sonra taksimin torpidosunda bulunan silahımı aldım ve servis aracına yürümeye başladığında hedef almaksızın 2 el ateş ettim" dedi.

Diğer tutuksuz sanık olan ve 13 İmam Hatip Lisesi kız öğrencileri taşıyan servis şoförü Mustafa T'de, taksi sürücüsünün doğru söylemediğini belirterek; "Taksi sürücüsü beni sürekli olarak takip edip. Klakson çaldı. Çocuklar durumu fark edince, bana ona uyma dediler. Öğrencileri okula götürmeye çalışıyordum. Kesinlikle kendisini darp edip, tehdit etmedim. Arabadan inip biraz tartıştık. Sonra ben servis aracına binip tam yola çıkacaktım ki yine öğrenciler taksi sürücüsünün elinde tabanca olduğunu görmüşler ve yine beni uyardılar. O sırada taksici silahla etmeye başladı. Merminin biri kız öğrencilerin bulunduğu camdan içeriye girip, tutunma demirine çarptı. Bir diğer kurşunda benim gaz pedalının olduğu yerden içeriye girdi. Kendisinden şikayetçiyim" diye kendini savundu.

Kız öğrencilerin ve tanıkların dinlenmesinin ardından, tanıkların servis aracının içerisinin göründüğü ifadelerinin ardından mahkeme heyeti, tutuklandıktan sonra serbest bırakılan ve ilk duruşmaya tutuksuz olara katılan taksi sürücüsü Murat T'nin tutuklanmasına karar verildi. Duruşmada kelepçelenerek tutuklanan taksici; "Ben suçsuzum. Öldürün beni" diyerek karara tepki gösterdikten sonra cezaevine gönderildi.