Öğrenci servisine sopayla saldıran şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video
Antalya’nın Alanya ilçesinde seyir halinde içinde öğrencilerin bulunduğu servisinin şoförü ile tartışıp kırmızı ışıkta sopa ile aracın camlarını parçalayan sürücü ve babası adliyeye sevk edildi.
Polis tarafından yakalanan M.S. ve F.S bu sabah saatlerinde Alanya Adliyesi'nde sevk edildi. İki şüphelinin adliyeye sevki sırasında yakınlarının da olduğu görüldü.
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