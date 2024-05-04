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Video Yaşam Öğrenci servisine sopayla saldıran şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video
Öğrenci servisine sopayla saldıran şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video

Öğrenci servisine sopayla saldıran şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video

04.05.2024 | 13:02

Antalya’nın Alanya ilçesinde seyir halinde içinde öğrencilerin bulunduğu servisinin şoförü ile tartışıp kırmızı ışıkta sopa ile aracın camlarını parçalayan sürücü ve babası adliyeye sevk edildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Alanya Mersin D-400 karayolu Dinek Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halindeyken 07 C 32301 plakalı servis şoförü H.Ş. ile 48 YN 617 plakalı aracın sürücüsü F.S. arasında tartışma çıktı. Araçların kırmızı ışıkta durduğu anda aracından inen sürücü, eline aldığı sopayla servis aracının ön camına defalarca vurdu. Çevredeki diğer vatandaşlar kavgayı ayırırken, eli sopalı saldırgan aracına binip bölgeden uzaklaştı. Araç plakası ve güvenlik kameralarından yola çıkan polis, aracıyla uzaklaşan sürücü F.S ile olay anında yanında olduğu belirlenen babası M.S.'yi kısa süre içinde yakaladı. Sopayla saldırı sonrasında servis aracının ön camında hasar olduğu görüldü.

Polis tarafından yakalanan M.S. ve F.S bu sabah saatlerinde Alanya Adliyesi'nde sevk edildi. İki şüphelinin adliyeye sevki sırasında yakınlarının da olduğu görüldü.
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