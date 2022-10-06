Video Yaşam Öğrenci yurdunda çatıdan düşerek ölen Somalili genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı | Video
Öğrenci yurdunda çatıdan düşerek ölen Somalili genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı | Video

Öğrenci yurdunda çatıdan düşerek ölen Somalili genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı | Video

06.10.2022 | 16:04

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İstanbul Sarıyer'de özel yurtta kalan Somali uyruklu Maha İbrahim Omar adlı öğrenci çatı katından düşerek hayatını kaybetti. Maha İbrahim Omar'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Arkadaşlarının ifadelerinin alındığı açıklandı.

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