Öğrenci yurdunda çatıdan düşerek ölen Somalili genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı | Video
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İstanbul Sarıyer'de özel yurtta kalan Somali uyruklu Maha İbrahim Omar adlı öğrenci çatı katından düşerek hayatını kaybetti. Maha İbrahim Omar'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Arkadaşlarının ifadelerinin alındığı açıklandı.