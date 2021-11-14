Öğrenciler okulda sebze meyve üretiyor

Samsun Baruthane Ortaokulu’nun bahçesine kurulan serada öğrenciler hem uygulamalı ders işliyor hem de domates, biber, fasulye gibi ürünlerin tarladan sofraya ulaşmasına tanıklık ediyor.

Yaptığı projelerle dikkatleri üzerine çeken Baruthane Ortaokulu, bahçesine kurduğu serada öğrencilere fen bilgisi dersini uygulamalı işleme imkanı sunuyor. Serada sebze ve meyve yetiştiren öğrenciler, hem hasat heyecanı yaşıyor hem de mahsullerin tarladan sofraya ulaşmasına tanıklık ediyor.Serada yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Baruthane Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Fuat Erusta, "Biz bu projemizi koronadan önce Büyükşehir Belediye Başkanımıza sunduk. Büyükşehirde güzel bir şekilde bu seramızı yaptı. Biz de bu seramızda yazın domates, biber, patlıcan gibi ürünler yetiştirdik. Kışın ise kışlık ürünler yetiştirmeye başladık. Öğrenciler grup oldu. Hem atölye çalışması yapıyoruz hem de fen dersini doğada görüyor çocuklarımız. Sosyal bilgiler öğretmenimiz de bizle beraber finansal liderlik konusunda yardımcı oluyor. Bunların pazarlama konusunda bile ileri ki dönemlerde hedeflerimiz var. Bir fidanın dikiminin, bir tohumun yetişmesinden her şeyine burada çocuklarımıza anlatıyoruz" dedi.Öğrenciler ise doğal tarımcılığı çok sevdiklerini ifade ettiler. Okul öğrencisi Mehmet Fırat Köse, "Doğal tarımcılığa ilk geldiğimde biraz heyecanlıydım. Direkt elime kazmayı alıp kazmaya başlamıştım. Sonra hocamla birlikte tohumları ekerek büyümesini bekledik. Patpat motorunu öğrendik. Gübreleme yaptık. Dersler çok eğlenceli geçiyor" diye konuştu.7'nci sınıf öğrencisi Nursena Güngör, "Burada derslerimizi çok eğlenceli geçiyor. Öğretmenimiz bize patpat kullanmasını öğretti. Maydanoz ekmesini öğrendim. Bunları yetiştirmeyi öğrendim" şeklinde konuştu.Öğrenci İsmail Emre Durdu, "Burada fen bilgisi derslerini gerçeğini işliyoruz. Gerçekten ellerimizle dokunarak işliyoruz. Domates, biber, patlıcan yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.Öğrenci Efdal Hezerfen Güder, "Doğal tarım dersi fen bilgisi ile alakalı konuları daha iyi anlamamıza yarıyor. Hem eğleniyoruz hem de bitki yetiştiriyoruz" açıklamasında bulundu.Öğrenci Gökay Çakıroğlu ise serada çiçek böcekle iç içe olduklarını ve dersi çok sevdiğini belirtti. Okulda öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sunacak dersler tüm hızıyla devam ediyor.