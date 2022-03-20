Öğrenciler Sokak Hayvanları Bakımevini ziyaret etti | Video

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde öğrenciler, sosyal sorumluluk bilincini kazandırmak için El Ele Projesi başlatıldı. Sokak hayvanlarını ziyaret edem öğrenciler, unutamayacakları bir deneyim kazandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde öğrencilere sosyal sorumluluk bilincini kazandırmak, doğada yaşayan her canlıya saygı göstermek ve sokak hayvanlarına ilgi ve destek sağlamak için El Ele Projesi başlatıldı. Fethiye Çalıca Ortaokulu tarafından başlatılan El Ele Projesi gönülleri fethetti.

Bu kapsamda Çalıca Ortaokulu Müdürü Ali Ünal, Çalıca Ortaokul Öğretmenleri Elif Dalkıran, Hale Yellice ve Ayşe Erdemir ile öğrenciler, Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Öğrenciler, unutamayacakları bir deneyim kazandı.