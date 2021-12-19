Öğrencilerini kırmadı, sınıfta harmandalı oynadı | Video

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ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Yılmaz, havanın soğuk olması nedeniyle dışarıda ders yapamayan öğrencilerinin isteği üzerine sınıfta harmandalı oynadı.
Eğirdir İlçesi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda görev yapan 26 yıllık Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Yılmaz, havanın soğuk olması nedeniyle dışarıda ders yapamayınca öğrencileriyle birlikte sınıfa döndü. Mehmet Yılmaz, 7B sınıfında öğrencilerin isteği üzerine harmandalı oynadı. Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Yılmaz'ın harmandalı oynarken görüntüleri, bir öğrencisi tarafından kayda alındı.