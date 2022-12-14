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OTOMATİK OYNAT
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Öğrencisine nefes oldu | Video 14.12.2022 | 19:33
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Kız çocuğuna asansörde cinsel istismara kalkışan şüpheli tutuklandı | Video 14.12.2022 | 15:14
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İstanbul’da evlat cinayeti! Anne uyuşturucu satan oğlunu öldürdü | Video 14.12.2022 | 15:28
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Minibüsün çarptığı otomobilin manav tezgahına girdiği kaza kamerada | Video 14.12.2022 | 13:53
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 14 Aralık 2022 Çarşamba atv izle! | Video 14.12.2022 | 10:51
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Husumetlisini, kaldırımdaki çocuklu ailenin gözü önünde vurdu | Video 14.12.2022 | 10:22
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Çizgili sırtlan evin bahçesine kadar böyle geldi | Video 14.12.2022 | 10:19
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Kalp krizi onu otobüste yakaladı! İlk sözü "Yine mi ölmedim" oldu | Video 14.12.2022 | 10:19
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Dünyanın ikinci büyük kraterinden muhteşem kar manzaraları 14.12.2022 | 10:12
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Adana'da tacizciye linç girişimi | Video 14.12.2022 | 10:19
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Mağazalardan gümüş ziynet eşyalarını çalan hırsız kamerada | Video 14.12.2022 | 09:43
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Bayburt’ta uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi tutuklandı | Video 14.12.2022 | 09:42
Gaziantep'teki bir okulda boğazına bir cisim takılan öğrenciyi öğretmenin yaptığı Heimlich manevrası kurtardı.