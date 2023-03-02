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Öğrencisine tek başına bekleme cezası veren müdür hakkında suç duyurusu | Video

Öğrencisine tek başına bekleme cezası veren müdür hakkında suç duyurusu | Video

02.03.2023 | 16:27

Yalova'da okul arkadaşıyla kavga eden öğrenciyi bodrum katına indirerek karanlıkta bekleme cezası verdiği iddia edilen müdür hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Baba psikolojisi bozulan oğlunu okula götürmekte zorluk yaşadığını söyledi.

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