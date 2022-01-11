Video Yaşam Öğrencisinin kulağını çekerek yaralayan öğretmene 1 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi | Video
Öğrencisinin kulağını çekerek yaralayan öğretmene 1 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi | Video

Öğrencisinin kulağını çekerek yaralayan öğretmene 1 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi | Video

11.01.2022 | 10:33

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Küçükçekmece'de kulağından çektiği öğrencisini yaralayan öğretmen Mustafa Çalışır hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame kapsamında öğretmenin 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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