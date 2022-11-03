Öğretmenden hayat kurtaran hamle: Boğazına şeker kaçan öğrenciyi 'Heimlich manevrası' ile kurtardı | Video
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Adana'da ders sırasında boğazına şeker kaçan 10'uncu sınıf öğrencisi, öğretmeninin yaptığı 'Heimlich manevrası' ile kurtuldu. O anlar, sınıfın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Öğrencisinin hayatını kurtaran Akdemir'in 2021 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlkyardım Eğitim Merkezi'nde eğitim aldığı öğrenildi.
Bu arada, yaşananlar, sınıfın güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.