Öğretmenden hayat kurtaran hamle: Boğazına şeker kaçan öğrenciyi 'Heimlich manevrası' ile kurtardı | Video

Adana'da ders sırasında boğazına şeker kaçan 10'uncu sınıf öğrencisi, öğretmeninin yaptığı 'Heimlich manevrası' ile kurtuldu. O anlar, sınıfın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 10'uncu sınıf öğrencisi İsmail Maraşlıoğlu'nun boğazına ders sırasında yediği şeker kaçtı. Arkadaşlarının fenalaştığını gören öğrenciler sırtına vurarak müdahale etmeye çalıştı. Durumu fark eden elektrik öğretmeni Ömer Akdemir, hemen Heimlich manevrası yaparak, Maraşlıoğlu'nun boğazına kaçan şekerin çıkmasını sağladı.Öğrencisinin hayatını kurtaran Akdemir'in 2021 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlkyardım Eğitim Merkezi'nde eğitim aldığı öğrenildi.Bu arada, yaşananlar, sınıfın güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.