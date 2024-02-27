Öğretmenin 'heimlich manevrası' öğrencinin hayatını kurtardı! O anlar kamerada | Video
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde öğretmen, okulda boğazına madeni para kaçan öğrencisinin heimlich manevrasıyla ilk yardım yaparak kurtardı.
İlk yardım bilgisi alan öğretmenlerden Ferhat Erol, Özgün'e Heimlich manevrası uyguladı. Öğretmenin yaptığı müdahale sonrası boğazından madeni para çıkan öğrenci, rahat nefes almaya başladı.
Yaşananlar, okuldaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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