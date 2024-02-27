Öğretmenin 'heimlich manevrası' öğrencinin hayatını kurtardı! O anlar kamerada | Video 27.02.2024 | 15:05 Mardin’in Kızıltepe ilçesinde öğretmen, okulda boğazına madeni para kaçan öğrencisinin heimlich manevrasıyla ilk yardım yaparak kurtardı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Selahaddin Eyyübi İlkokulu'nda 3. sınıf öğrencisi Atiye Özgün'ün nefes almakta güçlük çektiğini fark eden sınıf öğretmeni, diğer sınıflarda derste olan meslektaşlarından yardım istedi.İlk yardım bilgisi alan öğretmenlerden Ferhat Erol, Özgün'e Heimlich manevrası uyguladı. Öğretmenin yaptığı müdahale sonrası boğazından madeni para çıkan öğrenci, rahat nefes almaya başladı.Yaşananlar, okuldaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.