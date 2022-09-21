Video Yaşam Okmeydanı’nda cadde ortasında silahlı çatışma kamerada: 2 yaralı, 3 gözaltı | Video
Okmeydanı’nda cadde ortasında silahlı çatışma kamerada: 2 yaralı, 3 gözaltı | Video

Okmeydanı’nda cadde ortasında silahlı çatışma kamerada: 2 yaralı, 3 gözaltı | Video

21.09.2022 | 09:37

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Okmeydanı’nda iki grup arasında başlayan kavga bir anda silahlı çatışmaya dönüştü. Cadde ortasında silah çekerek birbirlerine kurşun yağdıran şahıslardan ikisi yaralanarak kaçtı. Çatışmaya karışan 2’si yaralı 3 şahıs, bir evde yakalandıktan sonra polis tarafından hastanede tedavi ettirilerek gözaltına alındı. Dehşet anları kameralara yansırken, olayda kullanılan tabancalardan biri de ele geçirildi.

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Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde yürüyen iki şahıs, karşılaştığı husumetlisiyle önce tartıştı ardından kavgaya etmeye başladı. Şahıslar husumetlisini elinde silahla cadde ortasında tekme ve tokatlarla dövmeye başladı. Kısa bir süre sonra motosikletle arkadaşının darp edildiği noktaya gelen şahıs, şahıslarla çatışmaya başladı. Cadde üzerinde süren silahlı çatışmada taraflar birbirlerine ateş ederek ara sokaklara girdi. Taraflar yaralı halde kaçarak izini kaybettirirken, çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

SİLAHLARI ÇEKİP CADDE ORTASINDA ÇATIŞTILAR
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yerde çok sayıda kovanı görünce çalışma başlattı. Çalışmalar devam ettiği esnada E.Ç., polis ekiplerine bir şahsın kendisine poşet içerisinde tabanca bıraktığı ihbarında bulunarak korktuğunu söyledi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, olayda kullanılan bir tabancayı ele geçirdi. Ardında semtte bir süre çalışma yapan polis, çatışmaya karışan şahıslardan birinin E.E. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda E.E. semtteki bir sokak üzerinde yürüdüğü esnada yakalandı.

POLİS ÖNCE TEDAVİ ETTİRDİ SONRA GÖZALTINA ALDI
Şahsın ifadesini alan polis, çatışmaya karışan Esat E. ve M.A.Y.'nin yaralanarak eve sığındıkları bilgisine ulaştı. Eve baskın düzenleyen polis, iki şahsıda da yakaladıktan sonra tedavi ettirmek için Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedavileri tamamlanan Esat E., M.A.Y. ve sokakta yakalanan E.E. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette ifadelerinin alınmasının ardından "kasten yaralama" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından adli işlemleri yapılan şahıslar adliyeye sevk edildi. Öte yandan polis ekiplerinin çatışmaya karıştıktan sonra kaçtığı tespit edilen Batuhan isimli şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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