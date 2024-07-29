Okmeydanı'nda minibüs alev alev yandı! Yolcular son anda indirildi | Video
İstanbul Okmeydanı'nda seyir halindeki bir minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın paniğe neden olurken sürücünün yangın söndürme tüpüyle müdahale edilen araç, itfaiye tarafından söndürüldü.
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