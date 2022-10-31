Okul bahçesinde drift yapan sürücüye 16 bin 699 lira ceza | Video

GAZİANTEP'te, bir okulun bahçesinde drift yapan sürücüye 16 bin 699 lira ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, dün merkez Şahinbey ilçesinde bir okulun bahçesinde drift yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Okulun güvenlik kameralarından plakası belirlenen otomobilin ismi açıklanmayan ehliyetsiz sürücü tarafından kullanıldığı saptandı. Drift yapan ismi açıklanmayan kişiye, sürücü belgesiz araç kullanmak, drift yapmak ve araç üzerinde yapılan değişikliği tescil belgesine işletmemekten dolayı 16 bin 669 TL cezai işlem uygulandı.