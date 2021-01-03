Video Yaşam Okul bahçesine inen tilkiyi, müdür elleriyle besledi | Video

Okul bahçesine inen tilkiyi, müdür elleriyle besledi | Video

Okul bahçesine inen tilkiyi, müdür elleriyle besledi | Video
03.01.2021 | 14:59

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Sivas'ta okul bahçesine kadar inen tilki şaşkınlığa neden oldu. Okul müdürü aç kalan tilkiyi elleriyle besledi.

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Sivas kente merkezi Fatih Mahallesinde bulunan Cahit Zarifoğlu İlkokulu bahçesinde görülen tilki şaşkınlığa neden oldu. Yiyecek bulamadığı için kent merkezine kadar indiği düşünülen tilkiyi okul müdürü Recep Yılmaz çocukların getirdiği eti vererek elleriyle besledi. O sırada çocukların tilkiyi şaşkınlıkla izlemesi dikkatlerden kaçmadı. Karnını doyuran tilki bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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