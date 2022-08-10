Okul müdürünün yamaç paraşütü yaparken hayatını kaybettiği kaza anı kamerada | Video

Ankara'da yamaç paraşütü yaparken hayatını kaybeden İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cengiz Gültekin'ın yaşadığı kaza kameraya yansıdı.

Ankara'da yamaç paraşütü yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu vefat eden Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cengiz Gültekin (45) için görev yaptığı ilçede Hıfzıbey Camiinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Cengiz Gültekin'in cenazesi defnedilmek üzere Kütahya'nın Simav ilçesine dualarla uğurlandı. Gültekin'in hayatını kaybettiği kaza anı ise cep telefonu ile görüntülendi.