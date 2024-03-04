Okul servisi bekleyen 10 yaşındaki çocuğa kamyonet kasasının kapağı böyle çarptı | Video
Esenyurt’ta kaldırımda okul servisi bekleyen çocuğa, seyir halindeki kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken küçük çocuk olayı küçük sıyrıklarla atlattı.
Yaşanan kazayla ilgili olarak çocuğun abisi Berkay Bolat, "Kardeşim servise binecekti kaldırımdaydı. Kamyonetin kapağı açılmış bir şekilde. Kardeşime çarptı kaldırımda. Hiçbir şey anlamadık. Bu gibi olaylar da çok oluyor zaten. Bunun sorumluluğunu almak gerekiyor. Şikayetçi olmadık. Çarpan kişi gelip özür diledi. Kardeşimin durumu çok şükür iyi. Bizim başımıza geldi. Herkes tedbirli olsun. Kamyoneti olanlar, arabaları olanlar dikkatli olsun. Dışarıdaki çocuklarda dikkatli olsun. Bizim başımıza geldi. Başkasının başına gelmesin" dedi.
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