Video Yaşam Okul yolunda köpek saldırdı! Lise öğrencisi kolundan yaralandı | Video
Okul yolunda köpek saldırdı! Lise öğrencisi kolundan yaralandı | Video

Okul yolunda köpek saldırdı! Lise öğrencisi kolundan yaralandı | Video

04.02.2025 | 11:13

Edirne'de okula gitmek için evden çıkan 10'uncu sınıf öğrencisi Kaan Can Akbaş (15), sokak köpeğinin saldırısında kolundan yaralandı.

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Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki evinden okula gitmek için çıkan 80'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Kaan Can Akbaş, Dicle Sokak'ta sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin kolundan ısırdığı Akbaş, panikle okula giderek durumu öğretmenlerine anlattı. Öğretmenlerinin haber vermesiyle dedesi Rafet Karabıyık (62), Akbaş'ı 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kolunda ısırık izleri oluşan Akbaş'a burada pansuman yapılarak tetanos aşısı vuruldu.

'ARTIK KÖPEK GÖRÜNCE YOLUMU DEĞİŞTİRİYORUM'

Olay anını anlatan Akbaş, köpeği fark etmediğini, bir anda saldırdığını belirterek, "Köpeği göremedim açıkçası, bir anda çöpün yanından çıkıp üstüme saldırdı. Her sabah aynı güzergahı kullanıyorum. Orada normalde köpekler olmuyor ama bu sefer tek bir tane köpek vardı, o da üstüme fırladı, tepki veremedim. Sonra omzuma doğru çıktı ve kolumu ısırdı. O anda korktum, sonra hemen gittim zaten oradan, okuldaki hocalarımdan bilgi aldım. Hemen hastaneye gittim. Artık köpek görünce yolumu değiştiriyorum" diye konuştu.

'ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR'

Rafet Karabıyık da sokak köpeklerine önlem alınmasını isteyerek, "Torunum beni aradı, 'Dede köpek ısırdı, beni doktora götür, acile gitmek istiyorum' dedi. Gittik acile, orada tetanos aşısı vurdular. Gereken bütün işlemler yapıldı. Fakat bu sokak köpeklerine önlem almaları gerekiyor. Bu çocuk boylu poslu, ilkokul çocuğu olsa ne olurdu? Bir de onu düşünmek gerekiyor. Çocuğun şu anda psikolojisi bozuldu, 'Tekrar nasıl giderim, bir daha saldılarsa' diyor. Yapacak bir şey yok, önlem alınması gerekiyor" dedi.

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