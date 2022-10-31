Okula giden küçük çocuk, kamyonetin çarpmasıyla feci şekilde can verdi | Video

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sabah okula gitmek için yola çıkan ilkokul öğrencisi 10 yaşındaki Enes Düldül, yolun karşısına geçerken kamyonetin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza Değirmenyanı mevkii'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hisarönü Hüseyin Durmaz İlkokulu'nda okuyan 10 yaşındaki Enes Düldül, sabah okula gitmek üzere evden ayrıldı. Değirmenyanı mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Enes'e, A.B. (52) yönetimindeki kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri küçük Enes'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede yapılan incelemenin ardından küçük çocuğun cansız bedeni Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü A.B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor