Okula giden küçük çocuk, kamyonetin çarpmasıyla feci şekilde can verdi | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Sakarya D-650 Kara Yolu'nda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı 31.10.2022 | 08:53
Muğla’nın Marmaris ilçesinde sabah okula gitmek için yola çıkan ilkokul öğrencisi 10 yaşındaki Enes Düldül, yolun karşısına geçerken kamyonetin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor