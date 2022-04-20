Okula satırlı saldırı! Satırla okula giren şahıs, okul camlarını parçaladı | Video
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Adıyaman’da, bulunan bir ilkokula satırla saldıran şahıs, minik öğrencilerin gözü önünde okulun camlarını parçaladı.