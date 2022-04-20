Okula satırlı saldırı! Satırla okula giren şahıs, okul camlarını parçaladı | Video

Adıyaman’da, bulunan bir ilkokula satırla saldıran şahıs, minik öğrencilerin gözü önünde okulun camlarını parçaladı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Birsen Esensoy İlkokulu'na gelen ve aklı dengesi bozuk olduğu öğrenilen bir şahıs, eline aldığı satır ile minik öğrencilerin arasından geçerek okulun giriş kapılarında bulunan camları satırla parçaladı. Elindeki satır ile onca minik öğrencinin gözü önünde okulun camlarına zarar veren şahıs daha sonra okuldan ayrıldı. Okulun bulunduğu mahallede yaşadığı öğrenilen şahıs, bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Şahıs, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Güvenlik görevlisinin bulunmadığı belirtilen okulda çocukların yaşadığı korku ve panik ise yüzlerine yansıdı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.