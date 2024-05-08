Okuldan atılan öğrenci tarafından öldürülen okul müdürünün cenazesi Adli Tıp Kurum’undan alındı | Video
İstanbul Eyüpsultan’da yabancı uyruklu bir öğrenci tarafından vurularak öldürülen okul müdürünün cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:40
02:59
İzmir'de alev alev yanan tarihi bina küle döndü | Video 08.05.2024 | 08:52
00:42
Bursa'da iplik fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü | Video 08.05.2024 | 08:52
01:29
Mahzen-39 operasyonları ile organize suç örgütü çökertildi | Video 08.05.2024 | 08:52
00:50
Kızını taciz eden kişiyi sokak ortasında av tüfeğiyle öldürdü | Video 08.05.2024 | 08:53
00:13
00:45
100 dolar bozdurmak için girdikleri kuyumcuyu darp ettiler | Video 07.05.2024 | 16:12
03:41
Hakkari’de kara yakalanan kuzuların imdadına okul müdürleri yetişti | Video 07.05.2024 | 15:21
06:21
00:25
Ayvalık’ta polisten uyuşturucu operasyonu | Video 07.05.2024 | 14:49
06:10
04:06
01:10
00:33
Şanlıurfa’da terör propagandası yapan 17 şahıs gözaltına alındı | Video 07.05.2024 | 14:19
04:15
01:45
04:35
Başı kesilerek su kanalına atılan cesedin kimliği belli oldu | Video 07.05.2024 | 12:34
05:00
Dünyanın en pahalı baharatını ekti, kilosunu 200 bin liradan satıyor | Video 07.05.2024 | 12:35
00:15
Bursa'da dolmuş şöförlerinin kavgası kamerada | Video 07.05.2024 | 12:34
01:23
Şanlıurfa’da uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu: 53 gözaltı | Video 07.05.2024 | 11:27