Video Yaşam Okullardan sıraları çaldılar… 3’ü de yakalandı | Video
Okullardan sıraları çaldılar… 3’ü de yakalandı | Video

Okullardan sıraları çaldılar… 3’ü de yakalandı | Video

26.08.2022 | 13:31

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OTOMATİK OYNAT

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İstanbul’da iki okulun alüminyum korkuluklarını ve sıralarını çalan üç kişi yakalandı. Kimlik bilgileri tespit edilen İ.A., İ.C.G. ve E.E. yakalandı.

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