Video Yaşam Okulu kurşunladılar: Sınıf penceresinin camı çatladı, duvarları zarar gördü | Video
Okulu kurşunladılar: Sınıf penceresinin camı çatladı, duvarları zarar gördü | Video

Okulu kurşunladılar: Sınıf penceresinin camı çatladı, duvarları zarar gördü | Video

13.09.2022 | 14:25

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Okulu kurşunladılar: Sınıf penceresinin camı çatladı, duvarları zarar gördü | Video 01:22
Okulu kurşunladılar: Sınıf penceresinin camı çatladı, duvarları zarar gördü | Video 13.09.2022 | 14:25
Jandarma 794 düzensiz göçmen ve 7 organizatör yakaladı | Video 02:00
Jandarma 794 düzensiz göçmen ve 7 organizatör yakaladı | Video 13.09.2022 | 11:59
Diş teknisyenini yaralayan 3 şahıs yakalandı | Video 02:05
Diş teknisyenini yaralayan 3 şahıs yakalandı | Video 13.09.2022 | 11:58
Gaziantep’te araçtan 60 litre sahte alkol çıktı | Video 00:17
Gaziantep'te araçtan 60 litre sahte alkol çıktı | Video 13.09.2022 | 11:58
Silahlı kavgayı çevik kuvvet ekibi önledi: 1 yaralı | Video 01:22
Silahlı kavgayı çevik kuvvet ekibi önledi: 1 yaralı | Video 13.09.2022 | 11:46
Fatih’te otomobilden inen 3 kişi, tartıştıkları şahsı tekme tokat dövdü | Video 02:56
Fatih'te otomobilden inen 3 kişi, tartıştıkları şahsı tekme tokat dövdü | Video 13.09.2022 | 11:46
FETÖ’ye bir operasyon daha… 12 gözaltı var! | Video 00:35
FETÖ’ye bir operasyon daha… 12 gözaltı var! | Video 13.09.2022 | 11:36
Asker konvoyunda tehlikeli yolculuk yapanlar yakalandı | Video 00:08
Asker konvoyunda tehlikeli yolculuk yapanlar yakalandı | Video 13.09.2022 | 11:36
Adana’da kıskançlık vahşeti! Dini nikahlı kocası tarafından darp edilen kadın hayatını kaybetti | Video 03:27
Adana'da kıskançlık vahşeti! Dini nikahlı kocası tarafından darp edilen kadın hayatını kaybetti | Video 13.09.2022 | 11:23
İzmir’de 8 binin üzerinde tarihi eser ele geçirildi | Video 02:15
İzmir'de 8 binin üzerinde tarihi eser ele geçirildi | Video 13.09.2022 | 11:23
Eminönü’nde esnaflar arasında silahlı çatışma! Ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada | Video 04:35
Eminönü'nde esnaflar arasında silahlı çatışma! Ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada | Video 13.09.2022 | 11:03
İstanbul’da taksi gaspı kamerada: Taksici arkasına bile bakmadan kaçtı | Video 01:27
İstanbul’da taksi gaspı kamerada: Taksici arkasına bile bakmadan kaçtı | Video 13.09.2022 | 10:44
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Eylül 2022 Salı atv izle! | Video 11:21
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Eylül 2022 Salı atv izle! | Video 13.09.2022 | 10:43
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 29 gözaltı | Video 01:04
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 29 gözaltı | Video 13.09.2022 | 10:39
Büyükçekmece’de tekne yanaştırma cinayeti! O anlar kamerada | Video 01:52
Büyükçekmece'de tekne yanaştırma cinayeti! O anlar kamerada | Video 13.09.2022 | 09:52
Tekirdağ’da yayaya çarpan sürücü böyle kaçtı | Video 01:28
Tekirdağ'da yayaya çarpan sürücü böyle kaçtı | Video 13.09.2022 | 09:20
İstanbul’da DEAŞ’a finansal destek sağlayanlara operasyon: 9 gözaltı | Video 01:44
İstanbul'da DEAŞ'a finansal destek sağlayanlara operasyon: 9 gözaltı | Video 13.09.2022 | 09:20
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı | Video 00:48
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı | Video 13.09.2022 | 09:05
Van’da değişik suçların faili oldukları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı | Video 02:12
Van’da değişik suçların faili oldukları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı | Video 13.09.2022 | 09:05
İstanbul’da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu başladı | Video 04:44
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu başladı | Video 13.09.2022 | 09:05

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir okul, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. Sınıfın penceresi ve duvarları zarar görürken, olayın gece olması faciayı önledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Alsancak Mahallesi'nde bulunan Şehit Osman Çelik Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, sabah saatlerinde okula gelen öğretmenler, pencerede kurşun izi olduğunu gördü. Durumun bildirilmesi üzerine okula çok sayıda polis sevk edildi. Yapılan incelemede, kurşunların hem pencereye hem de okulun duvarlarına zarar verdiği tespit edildi. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, olaya karışan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay anında sınıfta kimsenin olmaması da faciayı önledi.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA