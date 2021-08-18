Video Yaşam Öldü sanılan çocuğu çobanlar toprağa gömerek kurtardı | Video

Öldü sanılan çocuğu çobanlar toprağa gömerek kurtardı | Video

Öldü sanılan çocuğu çobanlar toprağa gömerek kurtardı | Video
18.08.2021 | 16:10

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Ağrı’da elektrik direğinin üzerindeki kuş yuvasını görmek için tırmanan 9 yaşındaki Mert Artan elektrik akımına kapıldı. Çarpmanın etkisiyle direkten düşen küçük çocuğun imdadına yetişen çevredeki çobanlar öldü sanılan çocuğu üzerindeki elektrik enerjisini atması için kafası haricinde toprağa gömerek kurtardı.

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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Balıklıgöl köyünde yaşayan Mert Artan 1 Ağustos günü oyun oynarken elektrik direği üzerinde gördüğü kuş yuvasına tırmanmak istedi. Direğe tırmanmaya başladığı sırada elektrik akımına kapılan küçük çocuk dengesini kaybederek direkten yere düştü.

Çevredekiler hızla olay yerine geldiğinde küçük çocuğun hareketsiz halde olduğunu gördü. Köy halkı küçük çocuğun öldüğünü düşünerek kucaklarında köy meydanına götürürken o sırada çevrede koyun otlatan Yaşar Artan ve Metin Özcan isimli çobanlar çocuğun bir ihtimal ölmediğini düşünerek onu üzerindeki enerjiyi atması için toprağa gömmeye karar verdiler. Kafası haricinde toprağa gömülen küçük çocuğun kısa süre sonra bilinci yerine geldi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yapılan ilk müdahalenin ardından Mert'i Ambulansla önce Ağrı Devlet Hastanesine ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk ettiler.

Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Ünitesinde 6 gün yoğun bakımda kalan küçük Mert'in serviste tedavisine devam ediliyor. Vücudunda 3.derece yanık izleri ve kırıklar bulunan Mert Artan iyileşeceği günü bekliyor.

"OĞLUMU ÇOBANLAR KURTARDI"
Olay gününü anlatan Baba Mirze Artan, çobanların oğlunu toprağa gömerek kurtardıklarını ifade ederek " Oğlum direkten düşünce çevredekiler onu öldü sanmış. Olay yerine o sırada gelen çobanlar enerjisini atması için çocuğu toprağa gömmüşler. Çocuk sonra kendine gelmiş. Onlara çok teşekkür ediyorum. Tedavi sürecimiz devam ediyor" dedi.

Küçük Mert ise kuşları görmek için çıktığını sonrasını hatırlamadığını belirterek kendisini kurtaran çobanlara teşekkür etti.

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