Video Yaşam Öldü zannettiği oğlunu 11 yıl sonra Sednaya hapishanesinin kapılarının açılmasıyla gören babanın umudu yeşerdi | Video
Öldü zannettiği oğlunu 11 yıl sonra Sednaya hapishanesinin kapılarının açılmasıyla gören babanın umudu yeşerdi | Video

Öldü zannettiği oğlunu 11 yıl sonra Sednaya hapishanesinin kapılarının açılmasıyla gören babanın umudu yeşerdi | Video

23.12.2024 | 10:14

Hatay'ın Belen ilçesinde yaşayan Suriyeli Abdulwahed Aboosama Alhasan, 2014 yılında Esad rejimi tarafından Sednaya cezaevine alınan ve yıllardır haber alamadığı oğlunun görüntülerini, cezaevinin kapılarının açılmasıyla yıllar sonra internette görerek umutlandı. Alhasan, Şam’a giderek DNA testi yaptırmak ve görüntülerdeki kişinin evladı olup olmadığını öğrenmek istiyor.

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Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş insanların hayatlarını yerle bir etmişti. İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Abdulwahed Aboosama Alhasan, Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte 2014 yılında Şam'da cezaevine alınan oğlu Usame Alhasan'ın izine yıllar sonra rastladı. Sedneya cezaevindeki mahkumların görüntüleri arasında evladını da gören baba Alhasan'ın içinde yıllar sonra evladına kavuşabilmenin umudu yeşerdi. Şam'a gidip görüntülerde evladına benzettiği şahısla DNA testi yaptırmak isteyen Alhasan, yetkililerden gelecek umutlu haberi bekliyor.

"KARDEŞİM ABDURRAHMAN, LÜBNAN'DA BULUNAN ÜÇ KIZIMDA O GÖRÜNTÜLERİ GÖRÜR GÖRMEZ ŞAHSIN OĞLUMA BİRER BİR BENZEDİĞİNİ SÖYLEDİLER"
Oğluna kavuşmak için günleri sayan 58 yaşındaki baba Abdulwahed Aboosama Alhasan, "11 yıldır oğlumu görmüyorum 2014 yılından beri cezaevinde, 2015 yılında Sednaya hapishanesinde görüşe gittim ve sekiz dakika görebildim. Cezaevi açıldıktan sonra bazı görüntüleri gördüm ve inşallah oğlum yaşıyor diye umutlandım. Aynı zamanda izlediğim görüntülerde oğlumla birebir eşleşen bir hastanın olduğunu gördüm. Görüntülerde hafızasını kaybettiğini gördüm. Evladımı bulmak için yetkililerden izin istedim. Bu yüzden yetkililerden DNA testi yapılması ve görüntülerdeki kişinin oğlum olup olmadığını öğrenmek istiyorum. DNA testi için Şam'a gitmem gerekiyor. 2015 yılının Temmuz ayında evimi bombaladılar, evi bombaladıklarında bayram günü eşim ve annem vefat etti. Kardeşim Abdurrahman, Lübnan'da bulunan üç kızımda o görüntüleri görür görmez şahsın oğluma birer bir benzediğini söylediler. Şam'a gidip öz oğlum olmadığını ispatlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİ OĞLUM DEĞİLSE BİLE EVLADIMA NE OLDUĞUNU ÖĞRENMEK İSTİYORUM"
Görüntülerdeki kişinin oğlu olmasa bile evladını bulabilmek için elinden gelen herşey yapacağını ifade eden Alhasan, "Görüntülerdeki kişinin oğlum olup, olmadığını öğrendikten sonra tedavisi için ne gerekiyorsa yaptırmak istiyorum. Görüntülerdeki kişi oğlum değilse bile evladıma ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Oğlumun nereye gittiğini aynı zamanda herhangi bir cenazesi olup olmadığını araştırmak istiyorum. Ailem büyük bu yüzden ailemin orada şu anda yaşayabilmesi için yaşanabilir bir evi düzenleyip öyle gitmek istiyorum. Türkiye Devleti'ne çok çok teşekkür ederim. Türkiye halkına da çok teşekkür ederiz. Bizi çok iyi ağırladılar ve biz inşallah bundan sonra da kardeş olarak kalacağız" şeklinde konuştu.

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