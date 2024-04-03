Video Yaşam Öldürdüğü köpeği at arabası arkasında sürükleyip, görüntüleyen şüpheli gözaltında | Video
Öldürdüğü köpeği at arabası arkasında sürükleyip, görüntüleyen şüpheli gözaltında | Video

Öldürdüğü köpeği at arabası arkasında sürükleyip, görüntüleyen şüpheli gözaltında | Video

03.04.2024 | 12:33

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde öldürdüğü sokak köpeğini at arabası arkasına bağlayarak sürükleyen ve bu anları cep telefonu ile kaydeden Mehmet H., gözaltına alındı.

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Gaziantep'te bir kişinin sosyal medya hesabı üzerinden öldürdüğü köpeği at arabası arkasına bağlayıp sürükleyerek işkence ettiği görüntüleri yayınlaması üzerine inceleme başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede görüntülerdeki kişinin Mehmet H. olduğu belirlenerek gözaltına alındı.

'GÖTÜRÜP İLÇE DIŞINA ATIN'
Mehmet H.'nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntüler büyük tepki toparken, görüntülerde öldürdüğü köpeği at arabası arkasına ip ile bağlayıp sürüklediği görüldü. Görüntülerde ayrıca Mehmet H.'nin ''Birkaç gün önce demiştim. Seni bu ilçedeki köylere almazlar diye. Böyle kuduran köpeğin başına bir şey gelir diye. Bakın öldü. Oğuzeli'ne gelme demiştim beni dinlemedin. Bak başına ne geldi, kim vurduya gittin. Bunu götürüp ilçe dışına atın. Bakın sonuç böyle olur dediği duyuldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili Gaziantep Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Mehmet H.'nin gözaltına alındığı belirtilerek şöyle denildi

Oğuzeli ilçemizde bir köpeğin öldürülerek at arabası arkasında sürüklenmesi ve olayın video görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine, olayı gerçekleştiren ve video görüntülerini yayınlayan şahıs, jandarma ekiplerimiz tarafından yakalanmış, hakkında adli süreç ve Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında uygulanacak yaptırımlar ile ilgili idari süreç başlatılmıştır.

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