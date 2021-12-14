Video Yaşam Öldüren bayiye operasyon! İstanbul polisinden tekel bayiye sahte içki operasyonu | Video
Öldüren bayiye operasyon! İstanbul polisinden tekel bayiye sahte içki operasyonu | Video

Öldüren bayiye operasyon! İstanbul polisinden tekel bayiye sahte içki operasyonu | Video

14.12.2021 | 15:46

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İstanbul’da bir kişi sahte içkiden öldü. Sahte içkinin satın alındığı Tekel Bayisi’ne baskın yapıldı. 73 şişe sahte votka, 43 şişe sahte rakı, 28 şişe sahte viski ve 1 şişe sahte tekila ele geçirildi.

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İstanbul Polisi; Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde İ.K. (52) isimli kişinin sahte içkiden zehirlenmesi ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi üzerine inceleme başlattı. İ.K.'nın sahte içkiyi satın aldığı Tekel Bayisi tespit edildi. Adreste yapılan aramalarda; 24 adet 500 miligramlık pet şişeler içerisinde sahte içki olduğu değerlendirilen sıvı madde, 73 şişe sahte votka, 43 şişe sahte rakı, 28 şişe sahte viski ve 1 şişe sahte tekila ele geçirildi. "Taksirle Öldürme" suçundan ötürü gözaltı alınan G.K. (21) adliyeye sevk edildi.

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