Öldüren bayiye operasyon! İstanbul polisinden tekel bayiye sahte içki operasyonu | Video
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İstanbul’da bir kişi sahte içkiden öldü. Sahte içkinin satın alındığı Tekel Bayisi’ne baskın yapıldı. 73 şişe sahte votka, 43 şişe sahte rakı, 28 şişe sahte viski ve 1 şişe sahte tekila ele geçirildi.
İstanbul Polisi; Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde İ.K. (52) isimli kişinin sahte içkiden zehirlenmesi ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi üzerine inceleme başlattı. İ.K.'nın sahte içkiyi satın aldığı Tekel Bayisi tespit edildi. Adreste yapılan aramalarda; 24 adet 500 miligramlık pet şişeler içerisinde sahte içki olduğu değerlendirilen sıvı madde, 73 şişe sahte votka, 43 şişe sahte rakı, 28 şişe sahte viski ve 1 şişe sahte tekila ele geçirildi. "Taksirle Öldürme" suçundan ötürü gözaltı alınan G.K. (21) adliyeye sevk edildi.