Öldürülen Ayşegül öğretmenin öğrencilerine en acı haber | Video

Erzincan'da kardeşi tarafından öldürülen Ayşegül öğretmenin öğrencilerine, acı haber olaydan bir gün sonra rehber öğretmenleri eşliğinde verildi. Büyük üzüntü yaşayan öğrenciler, Ayşegül öğretmenden kalan yoklama defteri ve yazdıkları mektuplarla avundu.