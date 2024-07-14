Video Yaşam Öldürülüp 6 parçaya ayrılan genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı | Video
Öldürülüp 6 parçaya ayrılan genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı | Video

Öldürülüp 6 parçaya ayrılan genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı | Video

14.07.2024 | 12:24

Beylikdüzü’nde boğularak öldürülen ve cesedi 6 parçaya ayrılan Erva Raziye Asar’ın otopsi işlemleri tamamlandı. Genç kızın cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

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Beylikdüzü'nde 19 Haziran günü Fethi D. İsimli zanlı Boğarak öldürdüğü genç kız Erva Raziye Asar'ın cesedini 6 parçaya ayırdıktan sonra poşetle inşaata atmıştı. Asar'ın cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna getirilmişti. Burada yapılan işlemlerin ardından genç kızın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Aile, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
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