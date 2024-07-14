Öldürülüp 6 parçaya ayrılan genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı | Video 14.07.2024 | 12:24 Beylikdüzü’nde boğularak öldürülen ve cesedi 6 parçaya ayrılan Erva Raziye Asar’ın otopsi işlemleri tamamlandı. Genç kızın cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Beylikdüzü'nde 19 Haziran günü Fethi D. İsimli zanlı Boğarak öldürdüğü genç kız Erva Raziye Asar'ın cesedini 6 parçaya ayırdıktan sonra poşetle inşaata atmıştı. Asar'ın cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna getirilmişti. Burada yapılan işlemlerin ardından genç kızın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Aile, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.