Video Yaşam Ölen annesinin karnında hayata tutundu | Video
Ölen annesinin karnında hayata tutundu | Video

Ölen annesinin karnında hayata tutundu | Video

31.10.2023 | 08:45

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 6 aylık hamile kadın hayatını kaybederken bebeği ise doktorların müdahalesiyle kurtarıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda hamile kadını vurduğu iddia edilen cinayet şüphelisi Tekirdağ’ın Saray ilçesinde saklandığı tuvalette yakalandı.

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Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Kümeevler Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; akşam saatlerinde yaşanan olayda odun indirme sırasında Ş.D. ile S.C. arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sebebiyle 17 yaşındaki S.D. evinden aldığı pompalı tüfekle mahallede tartışma yaşadığı S.C.'ye ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalardan biri S.C.'nin omzunu sıyırırken, saçmalardan biri diğeri de bu esnada evinin önünde oturan 6 aylık hamile 22 yaşındaki Sedanur Güven'in boyun kısmına isabet etti.

BEBEK KURTARILDI
Aldığı kurşun darbesi ile bir anda kanlar içinde kalan Güven, olay yerindeki vatandaşlar tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Pompalı tüfekle dehşet saçan, Ş.D. ise olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan hamile kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, bebek ise yapılan başarılı operasyonla kurtarıldı. Bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenilirken tedavisinin de sürdüğü bilgisi kaydedildi.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri cinayet şüphelisi Ş.D.'yi yakalamak için harekete geçti. Yapılan titiz takip sonucunda zanlı Ş.D.'nin Saray ilçesinde olduğu öğrenildi. Yapılan operasyon sonucunda şüpheli Ş.D. saklandığı evinin tuvaletinde kıskıvrak yakalandı. Olayda kullanılan av tüfeği de ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ş.D.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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