Video Yaşam "Ölmek istemiyorum" diyerek yardım istemişti. Genç kadını darp eden eski sevgili tutuklandı | Video

"Ölmek istemiyorum" diyerek yardım istemişti. Genç kadını darp eden eski sevgili tutuklandı | Video

02.04.2021 | 08:01

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ölmek istemiyorum diyerek yardım istemişti. Genç kadını darp eden eski sevgili tutuklandı | Video 00:45
"Ölmek istemiyorum" diyerek yardım istemişti. Genç kadını darp eden eski sevgili tutuklandı | Video 02.04.2021 | 08:01
TRT EBA TV 2 Nisan 2021 Cuma Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı, tekrarı yayın saatleri 00:32
TRT EBA TV (2 Nisan 2021 Cuma) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı, tekrarı yayın saatleri 02.04.2021 | 06:26
TRT EBA TV izle! 2 Nisan Cuma Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (2 Nisan Cuma) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 02.04.2021 | 06:26
Bağ evinde horoz dövüşüne baskın: 27 şahıs yakalandı | Video 00:46
Bağ evinde horoz dövüşüne baskın: 27 şahıs yakalandı | Video 01.04.2021 | 17:30
SON DAKİKA: Antalya'da sevgilisinin darp ettiği Beyza Yurttaş'ın yardım çığlığı sosyal medyada olay oldu Ölmek istemiyorum 01:34
SON DAKİKA: Antalya'da sevgilisinin darp ettiği Beyza Yurttaş'ın yardım çığlığı sosyal medyada olay oldu "Ölmek istemiyorum" 01.04.2021 | 17:26
Kırıkkale’deki feci kaza kamerada: Karşı şeride havalandı, lüks otomobilin üstüne düştü | Video 02:18
Kırıkkale’deki feci kaza kamerada: Karşı şeride havalandı, lüks otomobilin üstüne düştü | Video 01.04.2021 | 16:40
Semt pazarında tahrik edici propaganda | Video 02:46
Semt pazarında tahrik edici propaganda | Video 01.04.2021 | 16:33
İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi Ahırkapı'ya çekildi | Video 01:02
İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi Ahırkapı'ya çekildi | Video 01.04.2021 | 16:23
Şişli değnekçisi yakalandı! 652 lira ceza kesildi | Video 00:13
Şişli değnekçisi yakalandı! 652 lira ceza kesildi | Video 01.04.2021 | 16:15
SON DAKİKA: Muğla'da 4.1'lik korkutan deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 00:49
SON DAKİKA: Muğla'da 4.1'lik korkutan deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 01.04.2021 | 16:15
Hocaların hocacı Cemil Taşçıoğlu'na 'Büyük Özlem' | Video 03:58
Hocaların hocacı Cemil Taşçıoğlu'na 'Büyük Özlem' | Video 01.04.2021 | 16:00
SON DAKİKA: Ankara'da feci zincirleme trafik kazası! 4 ölü, 5 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler 00:51
SON DAKİKA: Ankara'da feci zincirleme trafik kazası! 4 ölü, 5 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler 01.04.2021 | 15:49
At arabasıyla inşaat malzemesi çalan hırsızlar kamerada | Video 02:00
At arabasıyla inşaat malzemesi çalan hırsızlar kamerada | Video 01.04.2021 | 15:17
Eskişehir'de kedi vahşeti! Boynundan ağaca asılmış halde bulundu | Video 04:12
Eskişehir'de kedi vahşeti! Boynundan ağaca asılmış halde bulundu | Video 01.04.2021 | 14:50
Eşini üzerine benzin döküp yakan şahıs: Sen beni yaktın ben de seni yakacağım | Video 02:54
Eşini üzerine benzin döküp yakan şahıs: "Sen beni yaktın ben de seni yakacağım" | Video 01.04.2021 | 14:50
Kahramanmaraş'ta kadın hastanın karnından çıkan 9 kilo 600 gram ağırlığında dev tümör kamerada 06:10
Kahramanmaraş'ta kadın hastanın karnından çıkan 9 kilo 600 gram ağırlığında dev tümör kamerada 01.04.2021 | 14:11
Bursa'da zincirleme kaza! 2'si ağır 4 kişi yaralandı 04:33
Bursa'da zincirleme kaza! 2'si ağır 4 kişi yaralandı 01.04.2021 | 13:56
Burdur'da intihar için üst geçide çıkan genci polis ikna ederek kurtardı 01:26
Burdur'da intihar için üst geçide çıkan genci polis ikna ederek kurtardı 01.04.2021 | 14:09
İstanbul polisinden tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 bin 500’ün üzerinde sikke ele geçirildi | Video 00:52
İstanbul polisinden tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 bin 500’ün üzerinde sikke ele geçirildi | Video 01.04.2021 | 14:14
İstanbul Esenyurt'ta kılıçlı pompalı tüfekli dehşet kamerada... Kavgayı terlikle böyle ayırmaya çalıştı! 05:50
İstanbul Esenyurt'ta kılıçlı pompalı tüfekli dehşet kamerada... Kavgayı terlikle böyle ayırmaya çalıştı! 01.04.2021 | 14:06

Antalya’nın Alanya ilçesinde 24 yaşındaki eski sevgilisini darp eden ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, Başsavcılığın yaptığı itiraz üzerine yeniden gözaltına alınıp tutuklandı. Beyza Y. isimli kadın eski sevgilisi tarafından darp edildiğine ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıp “Ölmek istemiyorum” diyerek yardım istemişti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, şüpheli B.Y.'nin 31 Mart 2021 tarihinde saat 23.20 sıralarında yanında bulunan suça sürüklenen çocuk G.K. ile birlikte Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi'nde Beyza Y.'yi zor kullanarak araca bindirdiği belirtildi. Açıklamada, zanlının Beyza Y.'yi araç içinde darp ederek zorla alıkoyduğu, aldırılan doktor raporuna göre basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde kasten yaraladığı, müştekinin cep telefonunu kırarak zarar verdiği ve Konaklı Mahallesi'ne geldiklerinde aracından indirerek olay yerinden uzaklaştığı yönündeki şikayeti üzerine hareket geçildiği bilgisi paylaşıldı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile olay hakkında soruşturma başlatılarak şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirilen açıklamada İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan şüphelinin 1 Nisan 2021 tarihinde Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alındıktan sonra 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Birden Fazla Kişiyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçunun tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği kaydedildi. Sulh Ceza Hakimliğinin Şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması yönündeki kararına, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz üzerine Sulh Ceza Hakimliğinin itirazı kabul ettiği bildirilen açıklamada hakkında çıkartılan yakalama kararının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanan B.Y.'nin Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı ve Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildiği bildirildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA