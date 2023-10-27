Oltu Taşı bu kez ebru ile buluştu | Video 27.10.2023 | 10:52 Erzurumlu Ebru Sanatçısı Mehmet Kotan, Oltu Taşı’nın tozunu ilk kez kullanarak birbirinden güzel eserler ortaya çıkardı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ünü artık dünya geneline yayılan ve sadece Erzurum'un Oltu ilçesindeki madenlerden çıkarlan Oltu Taşı; tespih, takı ve daha onlarca ürüne dönüşebiliyor. Aynı zamanda Oltu ilçesinde dünyaya gelen Ebru Sanatçısı Mehmet Kotan, Oltu Taşı'nı tozunu farklı bir şekilde değerlendirerek birbirinden güzel ebru eserleri ortaya çıkardı.

18 yıldır Ebru çalışmaları yapan Mehmet Kotan, yıllar önce Oltu Taşı'nın ebru sanatında kullanımı ile alakalı düşüncesi olduğunu belirterek, "Oltu Taşı'nı ezerek toz haline getirdim. İki mermer arasına tekrar ezdik. Bilinenin aksine Oltu Taşı aslında kahverengi bir tona sahiptir. Bu taş hava ile temas edince sertleşir ve siyah rengini alır. Oltu Taşı'nı ebruda kullandığımızda kağıtta öz rengini çıkarıyor. Oltu Taşımız taş olarak başta tespih olmak üzere usta ellerde bir çok ürüne dönüşüyor. Benim ebru çalışmalarımda ilk kez farklı bir formatta görücüye çıkmış oldu. Çifte Minareli Medrese'nin avlusunda eserlerimiz sergilenmektedir." dedi.

Oltu Taşı'nın zorda olsa ebru eserlerinde kullanılmasının bir Oltulu olarak kendisini mutlu ettiğini anlatan Mehmet Kotan, "Hem zeminde hem de desenlerde kullandım ve hakikaten güzel eserler ortaya çıktı. Kahverenginin bir çok tonunu yakalamak mümkün. Bu tamamen kıvamla alakalı bir durum. Genç kardeşlerime de ebru sanatı ile tanışmalarını ve yapmalarını tavsiye ederim." diye konuştu.