Oltu taşı bulunamayınca gençler kehribara yöneldi | Video

Şifaları saymakla bitmeyen doğal taşlar işlenerek kolye ve tesbih haline gelmeye devam ederken daha önce kullanılan oltu taşı bulunamayınca gençlerin yeni yeni odağı kehribar taşları oldu.

Şifalarıyla vatandaşların gözdesi haline gelen doğal taşlar kolye, bileklik, tesbih ve saat gibi alanlarda tasarlanmaya devam ediyor. Daha önce gençlerin ilgi odağı olan olan oltu taşı bulunamayınca son zamanlarda kehribar taşları gözde haline geldi. Diyarbakır'da 10 yıldır doğal taş işlemeciliği yapan Seyithan Şen, kehribar taşlarının yurt dışının da odağı olduğunu aktardı. Şen, "Kehribar ve gümüş dükkanı işletiyorum. Kehribarın çeşitleri ve modelleri var. Şifa taşı olarak biliniyor kolye, bileklik, halhal olarak kullanılıyor ayrıyeten tesbih olarak kullanılıyor. Kehribar başı başına bir reçinedir yüzyıllarca yer altında kaldıktan sonra fosilleşiyor, taşlaşıyor taşlandıktan sonra işleniyor. Gençlerin büyük bir çoğunluğu kolye olarak kullanıyor bende de mevcut faydaları gerçekten var halk arasında da var. Bu taşlar dışarıdan bize geliyor Rusya'dan Ukrayna'dan işlenilmiş haliyle bize gönderiliyor. Gençler tesbihi çok seviyor eskiden oltu taşı vardı bizim gençliğimizde de vardı, biz kullanıyorduk fakat şimdi herkes kehribar kullanıyor. Biz oltu taşı arıyoruz bulamıyoruz, talep olmadığı için kimse getirip satmıyor. Şuan genelde hepsi kehribarı tercih ediyor, kehribar kendi arasında bölümlere ayrılıyor ateş kehribarı, zar kehribarı, bağa kehribarıdır. Burada rağbet olmasına rağmen dışarıda daha çok rağbet var. Rusya'da evlerin kapı kolları hep kehribar, kahve fincanları hep kehribar, şemsiye uçları hepsi kehribar farklı türlerde kullanılıyor masa saatleri bile kehribardan yapılıyor. Gençlerimiz genellikle bu hastalıkta hep şifa taşı olarak kullanıyor hem de görsel tesbih, kolye takılıyorlar. Hastalıktan dolayı büyük bir talep var. Boynumdaki sarı kehribarın rengi kırmızılaşmış faydasını gördüğümüz için rengini atıyor. Ana rengine, hamuruna dönmeye başlıyor. Zaten rengi değiştiği zaman ne kadar faydalı olduğunu anlayabiliyoruz. Eskide oltu taşı ve koka ağaçları vardı onlardan yapılırdı fakat şuan yüzde 99 diyebiliriz ki herkes kehribarı tercih ediyor. kehribarların farklılıkları çeşitleri var. Osmanlı kehribarı var gramı altından daha pahalı yatırım amaçlıda kullanılıyor, çekmek içinde, görsel amaçlıda kullanılıyor, altın takılıyor gümüş püsküller takılıp kullanılıyor" dedi.