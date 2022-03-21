Ölü yunuslar sahile vurdu | Video

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde 2 ölü yunus balığı karaya vurdu. Balıkları fark ederek kayda alan vatandaşın, “Çok yazık bunun gibi 5-6 tanesi sahile vurmuş” sözleri dikkatlerden kaçmadı.