Video Yaşam Ölüm, onları böyle teğet geçti! Kontrolden çıkan araç iş yerinin duvarına çarparak durabildi | Video

Ölüm, onları böyle teğet geçti! Kontrolden çıkan araç iş yerinin duvarına çarparak durabildi | Video

Ölüm, onları böyle teğet geçti! Kontrolden çıkan araç iş yerinin duvarına çarparak durabildi | Video
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Ümraniye’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırımdaki ve yoldaki iki kişiyi kıl payı teğet geçerek bir iş yerinin duvarına çarptı. Kaldırımdaki bekleyen kişi otomobilin yanından hızla geçmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Kaza yapan araçtaki bir kadın ile arka koltuktaki bebek hafif yaralandı. Kaldırımda bekleyen 2 kişiyi teğet geçen otomobilin iş yerine çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaza dün sabah saat 08.00 sıralarında Ümraniye Esenkent Mahallesi'nde Kurtuluş Caddesi ve Eflatun Sokak'ın kesişim noktasında meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırımda bekleyen ve yolda yürüyen iki kişinin arasından hızla geçerek iş yeri duvarına çarparak durabildi. Süratli otomobil kaldırımdaki ve yoldaki vatandaşları kıl payı teğet geçerken, kaldırımda beklediği sırada telefonla oynayan genç kadın neye uğradığını şaşırdı. Otomobildeki sürücü ve yanındaki kadın ise araçtan hızla çıkarak arka koltuktaki bebeğin iyi olup olmadığına baktı. Çarpma sesi ile birlikte dışarı çıkan cadde üzerindeki esnaflar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde bulunan ve hafif şekilde yaralanan bir kadın ve bebek ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı iş yeri sahibi Zekeriya Satılmış, "Sabah saatlerinde iş yerine geldiğimizde bir kaza oldu. Cadde yukarı taraftan gelen bir kadın freninin patladığını zannederek gelip deponun duvarına çarpmış. Yaralılar vardı ambulans gelerek hastaneye götürdü. Bizde de biraz maddi hasar oluştu ama karşı tarafta yaralı olduğu ve otomobilinde çok fazla hasar oluştuğu için ben kendim yaptırırım dedim. Arabanın freni tutuyordu galiba kadın paniklemiş. 2 kişiyi sıyırmış geçmiş Allah'tan onlara bir şey olmamış" dedi.

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