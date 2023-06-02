Video Yaşam Ölüm onu sokakta yürürken buldu | Video
Ölüm onu sokakta yürürken buldu | Video

Ölüm onu sokakta yürürken buldu | Video

02.06.2023 | 15:00

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sokak ortasında yürüyen 56 yaşındaki vatandaş bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Vatandaşın sokağın ortasında hayatını kaybettiği anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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Olay, dün sabah saatlerinde Sakarya Mahallesi üzerinde bulunan bir sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde yürüyen 56 yaşındaki Hüseyin Berber biranda fenalaşarak yere yığıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

Öte yandan, Berber'in sokak ortasında yürüdüğü esnada yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın yürüdüğü esnada yere yığılarak öylece kaldığı anlar yer aldı. Berber'in cenazesi, dün Sakarya Mahallesi İhsaniye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hüseyin Berber'in kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

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