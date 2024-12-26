Video Yaşam Ölüm saçan şüphelilere yönelik operasyon: 7 kişi tutuklandı, 4 bin 735 litre kaçak içki ele geçirildi | Video
Ölüm saçan şüphelilere yönelik operasyon: 7 kişi tutuklandı, 4 bin 735 litre kaçak içki ele geçirildi | Video

Ölüm saçan şüphelilere yönelik operasyon: 7 kişi tutuklandı, 4 bin 735 litre kaçak içki ele geçirildi | Video

26.12.2024 | 16:44

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde sahte içki operasyonu yapıldı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 4 bin 735 litre kaçak içki ele geçirilirken, içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme de polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde gümrük kaçağı sahte alkollü içki ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 4 bin 735 litre etik alkol, 2 bin alkol aroması, 350 adet sahte bandrol, 320 adet alkol kapşonu, 820 adet etiket, 35 adet boş şişe, 8 adet gümrük kaçağı alkollü içki, 1 adet su pompası, 4 adet oksijen tüpü, 3 adet filtre, 300 litre boş tank, 1 adet tüfek ile 17 kartuş 9 şüpheliyle birlikte yakalandı.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen 9 şüpheliden 8'i işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden, U.K,-B.A,-B.E,-M.S,-S.K,-G.U,-E.C isimli 7 şahıs tutuklanırken, İ.D. İse adli kontrol şartıyla hastaneye sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Alkollü içki imal ederek piyasa sürmek suretiyle insan sağlığına zararlı etkileri olan ve hatta ölümlere yol açabilen sahte alkollü içkiler üzerinden haksız kazanç elde edilmesinin engellenmesi için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" ifadeleri kullanıldı.
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