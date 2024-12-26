Ölüm saçan şüphelilere yönelik operasyon: 7 kişi tutuklandı, 4 bin 735 litre kaçak içki ele geçirildi | Video
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde sahte içki operasyonu yapıldı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 4 bin 735 litre kaçak içki ele geçirilirken, içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme de polis ekipleri tarafından yakalandı.
İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen 9 şüpheliden 8'i işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden, U.K,-B.A,-B.E,-M.S,-S.K,-G.U,-E.C isimli 7 şahıs tutuklanırken, İ.D. İse adli kontrol şartıyla hastaneye sevk edildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Alkollü içki imal ederek piyasa sürmek suretiyle insan sağlığına zararlı etkileri olan ve hatta ölümlere yol açabilen sahte alkollü içkiler üzerinden haksız kazanç elde edilmesinin engellenmesi için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" ifadeleri kullanıldı.
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