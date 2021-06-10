Ölümden kıl payı böyle kurtuldu | Video

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Sakarya’nın Erenler ilçesi D100 karayolunda tıra çarpmamak için manevra yapan ve kontrolden çıkan araç faciaya sebep oluyordu. Yol kenarındaki vatandaş aracın altında kalmaktan birkaç adımla kurtuldu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Erenler ilçesi D100 karayolu Bekirpaşa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki araç önündeki tıra çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil hızla yol kenarına daldı. Bu esnada yol kenarında bulunan bir vatandaş ise dikkati sayesinde ölümden döndü. Aracın üzerine geldiğini görerek koşmaya başlayan kişi, birkaç adımla ölümden kurtuldu. Olay anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; kontrolden çıkan aracın vatandaşın üzerine doğru geldiği anlar ve kişinin ise otomobili görerek kaçması yer aldı.