Video Yaşam Ölümden kurtaran manevra kamerada | Video

Ölümden kurtaran manevra kamerada | Video

Ölümden kurtaran manevra kamerada | Video
04.04.2021 | 10:37

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Artvin’de seyir halindeki bir kamyonet sürücüsü tünel girişinde yamaçtan kopan kaya parçalarını görerek yaptığı manevra sayesinde son anda ölümden kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Artvin-Erzurum Karayolu 10. kilometresi Kalburlu köyü mevkiinde bulunan tünel girişinde geçtiğimiz günlerde yamaçtan kopan kaya parçaları karayolu üzerine düştü. O anda yolda seyir halinde olan bir kamyonet sürücüsü saniyelerle kayaların altında kalmaktan yaptığı manevrayla kurtuldu.

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