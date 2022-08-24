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OTOMATİK OYNAT
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Ölümden saniyelerle böyle kurtuldu | Video 24.08.2022 | 17:57
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Antik limanda Roma külçeleri bulundu | Video 24.08.2022 | 13:43
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Küçükçekmece'de 2 arkadaşın öldürüldüğü anlar kamerada | Video 24.08.2022 | 14:27
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Alanya’da şapka ve maske takıp 100 bin liralık kabloları çaldılar 24.08.2022 | 14:36
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Muğla’da yağmurda deniz keyfi | Video 24.08.2022 | 14:33
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Karavan hırsızlarını yakalayıp çaldıkları bilgisayarı buldular | Video 24.08.2022 | 12:01
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Önce kameralara sonra polislere yakalandı | Video 24.08.2022 | 12:00
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Bolu’da yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı | Video 24.08.2022 | 11:50
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Eyüpsultan’da sürücüler arasında yol verme kavgası kamerada | Video 24.08.2022 | 10:37
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Sıfır otomobilde 'korsan' yöntem! Fırsatçılarda ibre tersine döndü | Video 24.08.2022 | 10:56
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İstanbul Avcılar'da uyuşturucu operasyonu | Video 24.08.2022 | 09:37
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02:35
Eyüpsultan’da sürücüler arasında yol verme kavgası kamerada | Video 24.08.2022 | 09:37
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Marmaris'te sürat teknesi alev alev yandı | Video 24.08.2022 | 09:19
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Fındık bahçesinde define arayan 2 kişi yakalandı | Video 24.08.2022 | 09:10
Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada 1 kişi de aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. İlginç kaza ve karpuz alırken ölümden saniyelerle kurtulan şahsın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.