Video Yaşam Ölüme atladı, görevliler ve yolcular böyle kurtardı | Video
Ölüme atladı, görevliler ve yolcular böyle kurtardı | Video

Ölüme atladı, görevliler ve yolcular böyle kurtardı | Video

09.03.2023 | 12:09

Tunceli-Elazığ seferini yapan feribottan atlayan şahsı, yolcu ve görevliler son anda kurtardı. Yolcunun kurtarılma anları feribotun güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, ilk müdahalesi feribotta yapılan şahıs, Elazığ’a kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Olay, geçtiğimiz cuma günü Tunceli'nin Pertek ilçesi ile Elazığ arasında sefer yapan feribotta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 18.30 feribotuna aracıyla binen 49 yaşındaki Metin Z. bir süre yol alan feribottan Keban Baraj Gölüne atladı. Olayı gören yolcuların bildirmesi üzerine feribot dururken ismi öğrenilemeyen bir yolcu da Metin Z.'yi kurtarmak için baraj gölüne atladı. Feribot görevlilerinin de yardımıyla Metin Z. baraj gölünden sağ olarak çıkarıldı. İlk müdahalesi feribotta bulunan sağlık görevlileri tarafından yapılan Metin Z. daha sonra çağrılan ambulansa bindirilerek Elazığ'da tedavi altına alındı.
Jandarma olaya ilişkin inceleme başlatırken, Metin Z.'nin kurtarılma anları feribotun güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

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