Video Yaşam Ölüme götüren kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video
Ölüme götüren kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video

Ölüme götüren kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video

01.11.2021 | 21:05

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Kırıkkale'de seyir halindeki tır, kaldırımda bekleyen ve bir anda dengesini kaybederek yola düşen kişiye çarptı. Kazada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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