Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:18
Afyonkarahisar’da görenlerin için ısıtan görüntü | Video 20.12.2021 | 15:13
02:05
2,5 metrekarelik dükkana giren hırsız 1000 TL çaldı | Video 20.12.2021 | 15:05
01:34
Diyarbakır’da yasa dışı bahis operasyonu | Video 20.12.2021 | 14:50
01:29
Esenler'de yol verme kavgası kamerada | Video 20.12.2021 | 14:44
00:15
Elazığ'da 21 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 20.12.2021 | 14:36
00:13
Ölümle pençeleşiyordu! İmdadına itfaiye ekipleri yetişti | Video 20.12.2021 | 14:33
00:45
Eskişehir merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 4 gözaltı 20.12.2021 | 11:56
00:30
Ağrı'da ilçe merkezine inen kurtlar yiyecek aradı | Video 20.12.2021 | 14:05
00:33
Firari hükümlü dolap içindeki gizli bölmede yakalandı | Video 20.12.2021 | 13:54
02:17
Kuzine soba içinden uyuşturucu çıktı! | Video 20.12.2021 | 13:35
02:52
15:32
01:58
00:44
00:28
Dereye atılan buzdolabı görenleri şaşkına çevirdi | Video 20.12.2021 | 12:01
01:23
Servis araçlarıyla görülmemiş evlenme teklifi | Video 20.12.2021 | 12:01
02:27
Cansız bedeni bulunan Şerifa'nın ön otopsisi belli oldu | Video 20.12.2021 | 12:37
01:42
00:11
Mersin’de tepki çeken görüntü! Aracının arkasına köpeği bağlayıp... | Video 20.12.2021 | 12:28
02:21
Kara yakalanan çobanların sürüleri ile göçü böyle görüntülendi | Video 20.12.2021 | 12:28
Kocaeli İzmit Körfezi’nde, uçamayarak denize düşen ve ölmemek için mücadele eden bir martı, durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İzmit Körfezi'nde yaşanan olayda, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yaralanarak denize düştüğü tahmin edilen martının, ölümle pençeleştiğini fark eden vatandaşlar durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibindeki bir itfaiye eri, özel kıyafet giyerek yaralı martıyı kurtardı. Ölmekten itfaiye erleri tarafından kurtarılan martının, tedavisi sonrası doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.