Ölümle pençeleşiyordu! İmdadına itfaiye ekipleri yetişti | Video

Kocaeli İzmit Körfezi’nde, uçamayarak denize düşen ve ölmemek için mücadele eden bir martı, durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmit Körfezi'nde yaşanan olayda, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yaralanarak denize düştüğü tahmin edilen martının, ölümle pençeleştiğini fark eden vatandaşlar durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibindeki bir itfaiye eri, özel kıyafet giyerek yaralı martıyı kurtardı. Ölmekten itfaiye erleri tarafından kurtarılan martının, tedavisi sonrası doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.