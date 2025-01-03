Video Yaşam Ölümle sonuçlanan hasarlı kaza tartışması şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi | Video
Ölümle sonuçlanan hasarlı kaza tartışması şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi | Video

Ölümle sonuçlanan hasarlı kaza tartışması şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi | Video

03.01.2025 | 16:07

Antalya'da maddi hasarlı kaza sonrası polis çağırma tartışmasında göğsünden bıçaklanarak bir kişinin hayatını kaybettiği olayın şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Antalya'da önceki gece saat 01.15 sularında Gazi Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda gece mesaisi biten otel çalışanlarını taşıyan servis aracına, içerisinde dört kişinin bulunduğu bir otomobil çarptı. Kazada iki araçta da maddi hasar oluştu. Kazanın ardından otomobilden inen 4 kişi ile servis sürücüsü arasında polisi çağırma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken şahışlar, serviste bulunan otel çalışanına bıçakla saldırdı.

GÖĞSÜNE ALDIĞI BIÇAK DARBESİ İLE HAYATINI KAYBETTİ
Kavgada, 5 yıldızlı bir otelde barmen olarak çalışan ve bir kız çocuğu babası olan İsmail Takdir Kirişçi (35), göğsünden aldığı tek bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Kirişçi, olay yerine gelen ambulansla önce özel bir hastaneye, ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekipleri ve doktorların müdahalesi ile 2 kez duran kalbi tekrar çalıştırılan Kirişçi, tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Olay yerinden kaçmaya çalışan olayın şüphelileri Ferhat S. (17), Muhammet A. (29), Mehmet A. (46) ve Hasan S. (26) polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İsmail Takdir Kirişçi'nin cenazesi ise dün Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ağabeyi ve eski eşi tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya götürüldü. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edilen şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri devam ederken olay anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Servis aracı içerisinde bir vatandaş tarafından çekilen cep telefonu görüntülerinde şüphelilerden birisinin servis sürücüsüne "Ben sana ne dedim, zararın neyse bende dedim. Değil mi" dediği görüldü. Görüntülerde ayrıca, kavga sonrası göğsüne aldığı bıçak darbesi ile yaralanan İsmail Takdir Kirişçi'ye mesai arkadaşlarının ve vatandaşların yardım etmek istediği anlar yer aldı.

Öte yandan olaya karışan şüphelilerden 17 yaşındaki Ferhat S. Çocuk Şube Müdürlüğü, diğer şüpheliler Muhammet A. (29), Mehmet A. (46) ve Hasan S. (26) ise Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ölümle sonuçlanan hasarlı kaza tartışması şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi | Video 03:28
Ölümle sonuçlanan hasarlı kaza tartışması şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi | Video 03.01.2025 | 16:07
Eğlence mekanında tartıştığı güvenlik görevlisi tarafından böyle dövüldü! | Video 00:56
Eğlence mekanında tartıştığı güvenlik görevlisi tarafından böyle dövüldü! | Video 03.01.2025 | 15:01
Evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 06:49
Evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.01.2025 | 14:17
Balıkesir’de ev yangını: 2 kardeş hayatını kaybetti | Video 01:41
Balıkesir'de ev yangını: 2 kardeş hayatını kaybetti | Video 03.01.2025 | 14:09
Köfte yerken boğulan adamı Heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video 01:31
Köfte yerken boğulan adamı Heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video 03.01.2025 | 12:57
Kayseri’de çevreye rahatsızlık veren sürücüye 43 bin TL ceza | Video 00:28
Kayseri'de çevreye rahatsızlık veren sürücüye 43 bin TL ceza | Video 03.01.2025 | 11:16
Oyuncak silahla soymaya kalktığı kuyumcudan dayak yedi! Trajikomik soygun girişimi kamerada | Video 01:50
Oyuncak silahla soymaya kalktığı kuyumcudan dayak yedi! Trajikomik soygun girişimi kamerada | Video 03.01.2025 | 11:03
Eskişehir’de otomobil 6 yaşındaki çocuğa böyle çarptı! | Video 00:40
Eskişehir'de otomobil 6 yaşındaki çocuğa böyle çarptı! | Video 03.01.2025 | 11:01
Diyarbakır’da Aralık ayında kaçakçılıktan 9 kişi tutuklandı | Video 01:12
Diyarbakır’da Aralık ayında kaçakçılıktan 9 kişi tutuklandı | Video 03.01.2025 | 10:46
Rahatlığı pes dedirtti! Terzide önce çay içti; sonra gözüne kestirdiği cep telefonunu çaldı! O anlar kamerada | Video 00:39
Rahatlığı pes dedirtti! Terzide önce çay içti; sonra gözüne kestirdiği cep telefonunu çaldı! O anlar kamerada | Video 03.01.2025 | 10:05
Balıkesir’de yangın faciası! 2 çocuk hayatını kaybetti | Video 00:35
Balıkesir'de yangın faciası! 2 çocuk hayatını kaybetti | Video 03.01.2025 | 10:01
Fergio House operasyonunda tutuklandı, tahliye olduktan sonra yılbaşı partisi yaptı | Video 01:47
"Fergio House" operasyonunda tutuklandı, tahliye olduktan sonra yılbaşı partisi yaptı | Video 02.01.2025 | 16:27
Çanakkale’de denizi kirleten gemiye 39 milyon lira ceza | Video 01:03
Çanakkale'de denizi kirleten gemiye 39 milyon lira ceza | Video 02.01.2025 | 15:05
Hatay’da horoz dövüşü baskını: 14 kişiye 41 bin 350 lira ceza | Video 00:52
Hatay’da horoz dövüşü baskını: 14 kişiye 41 bin 350 lira ceza | Video 02.01.2025 | 14:42
Okul önü savaş alanına döndü: Liseliler yumruk yumruğa kavga etti | Video 00:22
Okul önü savaş alanına döndü: Liseliler yumruk yumruğa kavga etti | Video 02.01.2025 | 14:24
Bakırköy’de iş yerine silahlı saldırı anı kamerada | Video 02:40
Bakırköy’de iş yerine silahlı saldırı anı kamerada | Video 02.01.2025 | 14:16
Liseliler yumruk yumruğa kavga etti! Okul önü savaş alanına döndü | Video 00:22
Liseliler yumruk yumruğa kavga etti! Okul önü savaş alanına döndü | Video 02.01.2025 | 14:16
İBB’nin ölümünde ihmali olduğu iddia edilen İmam Kaba’nın çukura düştüğü anlar kamerada | Video 05:27
İBB’nin ölümünde ihmali olduğu iddia edilen İmam Kaba’nın çukura düştüğü anlar kamerada | Video 02.01.2025 | 14:10
Ünlü avukattan mahkeme başkanına Dubai çikolatası içinde rüşvet iddiası | Video 02:15
Ünlü avukattan mahkeme başkanına Dubai çikolatası içinde rüşvet iddiası | Video 02.01.2025 | 13:44
Yaşlı kadını arayıp oğlu gibi konuşarak 1 milyon 200 bin lira dolandıran 2 şüpheli yakalandı | Video 00:41
Yaşlı kadını arayıp oğlu gibi konuşarak 1 milyon 200 bin lira dolandıran 2 şüpheli yakalandı | Video 02.01.2025 | 13:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA