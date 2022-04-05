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OTOMATİK OYNAT
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Ölümüne yol açmıştı... İşte o kaza anı! | Video 05.04.2022 | 13:59
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Şarampole uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti | Video 05.04.2022 | 12:05
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Tuzla'da valizlere doldurulan 190 kilogram hint keneviri yakalandı | Video 05.04.2022 | 12:06
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Ankara'da fuhuş ve uyuşturucu ticareti yapan örgüt çökertildi 05.04.2022 | 11:27
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Bavul bavul zehirle yakalandılar 05.04.2022 | 11:18
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Van’daki kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı | Video 05.04.2022 | 08:42
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TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptı; 3 yaralı | Video 05.04.2022 | 08:45
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İstanbul ve Tekirdağ’da sahte para operasyonu: 15 gözaltı | Video 05.04.2022 | 08:41
Gazeteci Rauf Gerz'in yaşamını yitirdiği trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yüksel Çalkam adliyeye sevk edildi. Çalkam ifadesinde "Sağa dönüş yapacaktım. Aynaya baktım fakat motosikletin geldiğini görmedim ve fark etmedim" derken, sürücü Yüksel Çalkam'ın aracıyla dördüncü şeritten sağ yola girdiği ve sağından gelmekte olan Rauf Gerz'in motosikletine çarptığı tespit edildi. O kazanın yansıdığı kamera görüntüsü ortaya çıktı.