Video Yaşam Ölümüne yol kavgası kamerada! Kendisinden yol isteyen şahsa aracıyla çarptı | Video

Ölümüne yol kavgası kamerada! Kendisinden yol isteyen şahsa aracıyla çarptı | Video

Ölümüne yol kavgası kamerada! Kendisinden yol isteyen şahsa aracıyla çarptı | Video
16.09.2021 | 14:06

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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sokak girişine park eden bir sürücü, iddiaya göre kendisinden yol istediği için sinirlendiği şahsa 2 defa çarparak ezmeye kalktı. Yaşanan olay saniye saniye iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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İlçeye bağlı Erenköy Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, sabah eşi ile birlikte iş yerine gelen Emincan Kılıç, sokak girişine otomobilini park eden A.E. isimli şahıstan dönmek için yol istedi. Kendisinden yol istendiği için sinirlenen A.E., sokağın başından dönerek aracından inen Emincan Kılıç'a 2 defa çarptı. Olayın ardından A.E. tehditler savurarak aracı ile uzaklaşırken, Emincan Kılıç da karakola giderek şikayetçi oldu.

İş yerine girmek için yol istediği için kendisine araçla çarpan sürücüsünden şikayetçi olduğunu söyleyen Emincan Kılıç, "Dün sabah giriş kapısı çıkmaz sokak tarafında bulunan kurumumuza geldiğimiz sırada sokağa dönecekken, karşımızda bulunan okulun velilerinin araçlarının yoğunluğundan kaynaklı her sabah olduğu gibi sokağın başına araç koymuşlardı. Ben sokağa dönerken sinyalimi verdim ama araç sürücüsü görmedi. Daha sonra kornaya bastım ve döneceğimi işaret ettim. Sonrasında sürücü hiddetlenerek, hızlı bir şekilde çıkmaz sokağa girdi. Ben de iş yerinin önüne geldim ve aracımı park ettim. Bagajda bulunan eşyalarımı düzenledim ve tam çantamı alacağım sırada araç sahibi çocuklarını kuruma bıraktı ve sokağın başından hızlı bir şekilde dönerek bana 2 defa çarptı. Çarpmanın ardından da aramızda bir arbede yaşandı. Karakola gittik ve şahısla birbirimizden şikayetçi olduk. Yetkililerden isteğimiz, bugün bu şekilde bana çarpan şahıs, yarın başkalarına da yapabileceği için bu durumun önleminin alınmasını istiyoruz. Çünkü şahıs çarptıktan sonra "Ben kimim sen göreceksin, sana kim olduğumu göstereceğim, sen bittin" gibi tehditlerde bulundu" dedi.

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