Video Yaşam Ömer Halisdemir'in mezarı, ziyaretçi akınına uğruyor | Video

Ömer Halisdemir'in mezarı, ziyaretçi akınına uğruyor | Video

Ömer Halisdemir'in mezarı, ziyaretçi akınına uğruyor | Video
15.07.2021 | 12:48

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FETÖ'nün15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki mezarı başında yoğunluk yaşanıyor.

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FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yıl dönümünde, Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki mezarı ziyaretçi akınına uğruyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, şehit Halisdemir'in mezarı başında Kur-an'ı Kerim okuyup, dua ediyor.

ÖMER HALİS AĞABEYİNİ ZİYARET ETTİ
Konya'dan gelen Taner Güler, 4 yaşındaki oğlu Ömer Halis ile, Ömer Halisdemir'in mezarı başında dua etti. Güler, "15 Temmuz nedeniyle Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret ettik, dua ettik. Oğlumuzu getirdik, isim babası olduğu için. Çok yoğun bir duygu yaşıyoruz. Kelimelerle anlatılmaz. Aslında bugün çok hoş bir gün değil ama nasipte varmış, yaşanacakmış yaşadık. Darbe girişiminden 1 yıl sonra doğdu. Cinsiyeti belli değilken 30 kuş şiirini dinlerken 'oğlum olursa ismini koyarım' diye içimden geçti. Eşim 'oğlun olacak' dedi. Biz de ismini Ömer Halis koyduk" ifadelerini kullandı.

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